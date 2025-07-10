連鎖旅店租舊大樓搶旅宿市場 房東樂了！投報率10％

實價顯示，搶攻暑假旅遊商機，不少旅宿集團早已事先布局，今年4月，「百橙橙居」分別以月租125萬元以及58萬元，在台中的中港商圈和高雄捷運美麗島站附近，租下屋齡已逾30年的整棟建物，坪數逾千坪。

而同月「台中香富大飯店」業者也以每月121萬元，續約承租屋齡29年的整棟飯店，且之後每兩年的月租金調整為124萬、128萬。

此外，新北三重的「丰居旅店微風館」，去年亦以每月210萬元租金，承租鄰近捷運三和國中站的3千多坪建物，為近年雙北規模最大的租賃飯店案。

台灣房屋三重幸福加盟店店東黃翔琳指出，三重旅館飯店競爭優勢就是和台北市中心距離近，價位中等，對商務型、或講究高性價比旅客，頗具誘因，因此業者租下經營的大樓，雖然不乏高屋齡，但租金也相對實惠，能增加住房率。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，雖然近年國旅人潮不如以往，不過根據交通部統計，今年第1季來台旅客人數達213萬人，年增近8萬人，顯示台灣觀光業仍持續成長。許多連鎖旅宿業者也蓄勢待發，包括承億集團今年也承租閒置逾20年的新竹巨城「旅館大樓」，預計2027年第4季試營運。

張旭嵐指出，由於旅遊競爭激烈，消費者喜新厭舊，不擅品牌戰的地區型、傳統飯店業者，正面臨市場考驗，因此有不少具備裝修，或科技系統背景的年輕團隊，跨足旅宿業，透過標準化流程管理，善用連鎖品牌效益，承租舊大樓經營，以輕資產方式，快速拓展市場，是目前競爭激烈的旅宿，較能突破重圍的品牌策略方式。

除了旅宿業者看準低租金和地段價值之外，房東也樂享租金收益。

觀察買賣交易資料，「台中香富大飯店」的房東於10多年前以1.45億元購入該棟飯店建物，隨著租金逐年成長，換算如今的投報率已高達10~10.6%；而高雄捷運鹽埕埔站附近的一處商旅，於2023年以2.28億元拍出，去年6月「嬉月地景酒店」則以每月75萬元承租，換算投報率約4%上下。

第一建經研究中心副理張菱育分析，飯店經營屬高勞力服務業，但是承租老屋固定成本較低，當觀光市場恢復動能、品牌經營穩定，仍有機會創造較高利潤空間；而房東則享穩定租金報酬，形成雙贏局面。尤其是位於交通樞紐、精華商圈或熱門觀光區的老建物，將成為旅宿、青年旅館、共享辦公等營運型態鎖定的下一波資產標的。