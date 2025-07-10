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颱風丹娜絲釀災損 台糖提供農民最多3個月租金減免

中央社／ 台北10日電
颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損。圖／高雄市農業局提供
颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損。圖／高雄市農業局提供

颱風丹娜絲過境，造成南台灣嚴重災損，為協助農民度過難關，台糖公司提出租金減免措施，將依受災情節與災損證明，給予1至3個月不等租金減免，以減輕農民負擔。

台糖今天透過新聞稿說明，農業部公告的農業天然災害現金救助及低利貸款地區土地承租戶，請向所在地區鄉鎮區公所提報災損證明並提供予台糖土地轄管單位，台糖將依作物受害程度給予租金減免。

台糖指出，受害率介於20%至40%之間者，免計租金1個月；40%以上未達60%者免計租金2個月；超過60%者免計租金3個月，如情況特殊可再就具體事實研議延長減免期，已繳納租金可留抵次年度租金或依免計租金月數延長租期。

台糖補充，承租人如受災損影響擬申請終止租約，經雙方協商租約終止日後，可無息退還未到期的租金及履約保證金。台糖願以最大力道共體時艱，力挺農民度過難關。

台糖 災損 租金

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