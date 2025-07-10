LINE GO與台灣福斯合作 打造共享服務新體驗

LINE GO宣布與台灣福斯合作計畫再升級，成為 「福斯暢行Volkswagen MOVE」的移動服務合作夥伴。用戶透過LINE GO旗下的共享租車服務，即可隨時租用指定福斯車款，於實際生活場景中體驗進口等級的操控質感與乘坐舒適，進一步強化品牌認知與購車考慮。

LINE GO持續攜手多元移動服務夥伴，透過開放合作的模式，不僅提升消費者使用體驗，也協助合作品牌拓展服務觸角，這項合作不僅強化LINE GO為開放式移動服務平台的核心定位，也為合作車廠導入創新行銷觸點、深化與潛在客群互動的重要管道。

LINE GO商務長王柏棠表示，「我們很興奮能與台灣福斯合作。透過平台導流能力與彈性租車機制，LINE GO協助品牌觸及對車款有興趣但尚未走進展間的潛在消費者，讓共享租車不只是代步工具，更是品牌體驗的延伸。透過台灣福斯官方LINE帳號或是My Volkswagen App取得『福斯暢行』優惠券的用戶，於LINE GO租用福斯車款可享優惠」。

在傳統汽車銷售中，消費者的購買旅程多半從廣告接觸、展間諮詢至短程試乘再進入購車決策。「福斯暢行Volkswagen MOVE」計畫透過LINE GO的即時租賃服務，建立「共享試駕」新模式，使消費者得以在生活場景中，深入體會車輛性能與乘坐舒適度，遠勝傳統展間試駕的短暫體驗，優化整體銷售轉換流程。

未來，LINE GO將持續拓展與車廠夥伴的合作深度，致力於讓「共享場景」成為汽車銷售旅程的前哨站，發揮試乘之外的延伸效益，創造雙方共贏的移動新生態。