台美關係深化 桃機與底特律機場締結友好姊妹機場

歷時二年醞釀，台灣桃園國際機場（TPE）與美國底特律大都會韋恩郡機場（DTW），於美東時間9日上午11時，共同宣布締結為友好姊妹機場，未來雙方將交換機場經營及客貨運等各方面議題，DTW也成為桃園機場第16個、北美第4個友好機場，彼此分享未來成長目標、掌握雙方合作機會，提升國際能見度。

此次簽約由桃園國際機場公司（TIAC）副總經理李俊德，及底特律機場主管機關韋恩郡機場管理局（Wayne County Airport Authority， WCAA）執行長（CEO） Chad Newton擔任雙方簽約人，共同簽署合作備忘錄（MOU）。

機場公司表示，桃園機場位於東亞樞紐的轉機位置，這幾年轉機旅客持續占旅客總量兩位數，從2019年轉機旅客532萬人次，占年旅客運量10.7%，到2023年625萬人次，占比17.7%，甚至2024年更成長至674萬人次，占比15.0%，其中北美及東南亞航線高達總轉機旅客八成，為轉機旅客的重中之重，因此能在此時繼葛蘭郡機場（1997）、達拉斯福沃斯機場（2011）、安大略機場（2017）後，再多一位北美機場朋友，實為難能可貴。

李俊德在致詞時指出，2023年曾隨時任交通部長王國材參加APEC部長級會議，代表團受到底特律機場的熱情接待，2024年DTW代表也曾至桃園機場參訪物流園區，雙方在簽署姊妹機場前就有良好的互動和交流，也促成了這次簽署儀式；為了滿足不斷增長與多樣化的旅運需求，TPE每周提供超過180班往返北美航班，航網涵蓋美國東西岸，希望在航空公司代表見證之下，不久的將來有機會促成TPE–DTW直航，讓桃園能直飛北美密西根州最大城市，歷史悠久的工業大城底特律，在航線上有更緊密的合作。

Chad Newton表示，非常歡迎台灣桃園國際機場的朋友，遠道而來簽署合作意向書，DTW每天有800架次起降，125個航點遍布三大洲，這次簽署姊妹機場，未來希望雙方在顧客服務、科技、安全、空側管理等各方面有所交流，也讓大家更認識底特律大都會機場。

底特律機場為達美航空樞紐機場，21家航空公司進駐，其中有18家航空公司營運定期客運航班，直飛超過125個航點，2025年曾榮獲國際機場協會（ACI）機場服務品質評比（ASQ）北美2,500至4,000萬旅運量最佳機場，擁有6條跑道2座航廈，2024年服務近3,300萬旅客及超過30萬架次航班。本次簽署單位韋恩郡機場管理局還營運底特律機場附近的威洛倫機場 （Willow Run Airport, YIP）。