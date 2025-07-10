廢土轉生「樂土」 掀建築防水革命

「爛泥扶不上牆」是負面形容，但成大昶閎科技透過循環經濟模式，真把爛泥塗上了牆，還成為居家修繕利器。

成大昶閎執行長郭文毅領記者走入甫搬家的樂土共創基地，60年老屋壁面，猶待DIY工作坊學員揮灑、施作。

就讀成大土木博士班時，他不願只產出一本束之圖書館的畢業論文，便往實用方向研究，發明了「水庫淤泥改質技術」，以防水材料「樂土」為基礎，創立成功大學第一家衍生公司。

不甘淤泥無路用 學者變身創業家

山高水急的台灣，水庫淤積嚴重，平均淤積量70%、蓄水量30%，清淤後大量淤泥被挖出，但這些黏土質無法直接被利用。郭文毅說，「蓋房子比較不喜歡，吸水會膨脹，乾掉又硬邦邦，是不穩定材料。」遂直接堆置水庫周邊，頂多做工程回填，「很多前輩研究過淤泥去化，台灣也不缺技術，但商業模式都走不下去。」

當他到成大技轉育成中心找資源時，驚訝發現雖然規章完備，竟無師生據其創業，「直接技轉給別人、領技轉金就好了啊，經營市場太累了，誰要做這個！」但若一開始賺不到錢、廠商不做了，這項技術就斷掉，猶如前輩的覆轍重蹈。「只有創業能實現我的理想，證明這樣的東西可以用。」這便是郭文毅的創業初心。

「樂」在其中 打破防水舊觀念

一般建築防水材料為塗料式，郭文毅比喻，「讓建築物穿雨衣站在太陽下，會變得非常熱，降溫非常耗能。而且塗料一破掉，水就會進去。」

他認為台灣防水觀念需改變，「大家《全能住宅改造王》看太多了，他們做防水也用塗料整個包起來，但日本很乾，台灣溼度高，這樣是把水氣都悶在裡面。建築物跟人一樣，它不舒服，你住在裡面也不舒服。」

塗料屬化工領域，土木人則擅長裡面的水泥部分，「我把淤泥改質成具防水性的粉體，用來加在水泥材料裡。」郭文毅拿來一小盒「樂土」，倒入一瓶蓋的水當場示範，水果真不被吸收，而在表面聚成大水珠，「它讓水泥像人的皮膚，防水、透氣，建築物問題就減少。」

此外，樂土屬低碳製程，淤泥進到水槽改質與攪拌，接著脫水烘乾，製成粉末。水可以循環使用，烘乾用的是熱泵，溫度僅需80幾度，「用電非常省，工廠電費1個月不超過2萬塊」。

郭文毅原只想販售樂土粉體，2008年創業以來，仍應需求開發不同產品，包括抹面砂漿、填縫泥、彈性水泥等，「我們把民眾修繕的產品和SOP都做好，例如處理壁癌、屋頂防水等等，而這些產品裡都含有樂土。」

另也推出壁面裝飾塗料，以及可製成文創品的模泥。茶籽堂的擴香石，或多肉植物盆器、水泥音響，市面上許多文創材料都出自成大昶閎。

霜淇淋工法 玩轉山海永續材

10年經驗累積後，郭文毅將觸角擴展到其他來自山、海的循環材料。澎湖的牡蠣殼、砂砱造成生態問題，成大昶閎與農業部合作，協助將它們製成裝飾塗料、文創材料。也在經濟部產業技術司補助下，和台灣設計研究院聯手將花蓮石材業廢泥，轉化成大理石塗料，還帶著當地小學生DIY美化校園空間。

郭文毅指出荷蘭已宣示2050達成零廢棄循環經濟，「用餘料重新做組合、取代原生礦開採，會是未來趨勢。」此外，香灰、蛋殼、小花蔓澤蘭……成大昶閎都有辦法變廢為寶製成塗料，用在地材料跟大家交朋友，「就像霜淇淋，混合做出很多口味。」因採特殊製程碳化，還能有固碳效果。

他進而想到「霜淇淋」概念很適合用3D列印呈現，找上頡欣機械合作，研發出台灣第一台建築3D列印機。米其林綠星餐廳THOMAS CHIEN Restaurant，從壁面到家具，便以成大昶閎牡蠣殼塗料與3D列印完成。

靠B2C敲開新市場 盼成國民材料

「每年都有人來看我倒了沒有」，郭文毅苦笑，營造業風氣保守難接受新材料，「當初B2B進不去，我轉走B2C電商，小量、收到錢才出貨」，就這樣誤打誤撞活下來。

他認為循環經濟要讓民眾有感，變成國民材料才有望解決大量淤泥問題，因此積極經營社群、Youtube教大家DIY，還舉辦工作坊，「我很喜歡帶素人做空間改造，真的喔，他們的成果甚至比專業工班還好。」

做出成績，開始有營造業者上門。尤其頂著烈陽、海風如「建材地獄」的澎湖，許多建案採用「樂土」產品，靠當地人口碑，就讓澎湖成為成大昶閎的B2B業績之冠。

郭文毅分享，「自己站穩再引入政府資源，才會如虎添翼。」穩步再厚植，如同泥土起於腳下，需經時間積累，成其豐饒。