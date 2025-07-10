房市觀望氛圍濃 信義房屋專家：竹北高鐵區「房價仍難撼動」

關稅議題釀房市觀望氛圍持續，信義房屋專家指出，竹北帶看斡旋比與帶看成交比有感變化，成交量明顯下滑，但高鐵區因產品品質高、屋主底氣足，房價仍具支撐力，亦有個案願意讓利。

新竹房市向來熱絡，但近期因限貸政策與關稅的不確定性，買方出手明顯趨於保守。信義房屋竹北福興店經理古孟玄指出，與去年9月相比，原本平均4至5組帶看就有出價，如今需達10組才有機會；成交組數也從7至8組拉高至21組，顯示購屋決策時間明顯延長。

新竹高鐵週邊作為竹北指標房市熱區，受到信用管制及關稅影響，去化速度趨緩，不過據古孟玄說，高鐵區房價支撐性較強，主因為案件多是知名品牌建商產品及高級社區，高品質產品密度高，推升整體區域質感。「儘管少數社區價格有回落，但佔比相對較小。」他補充，竹北族群經濟實力較強，只要是條件好的物件，屋主不會因經濟波動而慌忙降價，買方也願意追價。雖然高鐵區房價仍具支撐力，但交易量已明顯萎縮，反映市場買氣轉弱。

現行經濟狀況下，高鐵區買方觀望情緒加重，猶豫期及購屋決策時間延長，古孟玄說，如今屬於買方市場，可選擇的物件比去年同期增加80%以上，現在出來看房更有機會挑到心儀的物件，不再像過去那樣只能追價，已有個案顯示屋主願意讓利，是買方能挑到相對優惠物件的時機點。賣方方面，他指出，對真正有資金需求的屋主而言，即使價格盤整到去年的水準，房價仍處於相對高點，若有賣房需求，也仍能以合理的價格脫手。

關稅未來走勢仍待觀察，但限貸政策對房市影響仍最明顯。信義房屋竹二區協理陳世光表示，銀行普遍缺乏貸款額度，受限於放款水位，採以價制量策略，即使是農漁會、信用合作社，也可能有成數不足、利率較高的情形。

「最近較常出現簽約前銀行初步估價成數到位，但交易簽約時，再次估價卻出現成數減少的情形。」陳世光建議，為提升買房成功率，儘可能準備更充裕的自備款以應對突如其來額度不足的情況。他提醒，若相中心儀物件，可請房仲或代書協助評估貸款條件。以信義房屋為例，會更嚴謹替客戶把關貸款可行性，降低簽約前後出現成數變卦的風險。