南市第2季不動產移轉登記數量增加 新屋市場出現交屋潮
台南市地政局公布今年第2季土地與建物買賣移轉統計資料，房市出現回溫跡象。土地買賣筆數為1萬208筆，較上季增加6.71%，但較去年同期減少29.93%；建物買賣棟數5645棟，季增4.79%，較去年減少26.40%；其中，建物辦竣第一次登記後移轉2315棟，季增幅68.12%，占建物總移轉比率41.01%，反映新屋市場交屋潮顯著。
此季建物買賣移轉棟數前3名為東區773棟、安平區746棟、安南區578棟，與上季相比都明顯增加；其中安平區季增率263.90%，增加最多，但與去年同期相比則量縮。另，安平區、安南區、歸仁區、善化區、麻豆區的新屋移轉占比6至7成，顯示新建案交屋推升交易動能情形明顯。
地政局指出，近期房市在央行信用管制與國際政經不確定性因素影響，如美國關稅政策、台幣匯率波動等，導致交易量較去年同期明顯減少，但台南市因持續推動公共建設與區域均衡發展，具備良好基本面支撐，市府將持續強化宜居環境與城市建設，提供市民良好的生活環境。
本季建物買賣移轉量雖較第1季增加，不過，交易結構顯示，目前市場交易動能與新成屋交屋有關，且與去年同期相比，仍處萎縮，代表央行緊縮政策與總體經濟變化仍影響市場成交量。局長陳淑美提醒，在面對匯率與國際政經變動劇烈下，應秉持理性態度看待市場波動，審慎評估自身財務能力與實際需求，地政局也將持續提供即時、透明的市場資訊，協助民眾做出穩健決策。
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