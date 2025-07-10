進口藥課200%關稅 保瑞、美時衝美國製造

美國總統川普放話要對進口藥品課200%關稅，但給業界一年緩衝期將生產線遷美。國內兩大外銷藥廠保瑞（6472）及美時近日都表示，已加強美國生產線藥品生產比重。

至於學名藥，國內製藥大廠生達董事長范滋庭表示，川普的藥價政策只對高價藥品構成威脅，對台灣多數台灣學名藥廠影響不大。

美時副總經理沈燁日前也對美藥品關稅一事說明，該公司4月起已提前完成血癌藥Lenalidomide美國倉儲庫存備貨至2026年，對今年營收不會造成任何影響，但對營收認列方式將有部分調整，每1季的第1個月將有較高的營收認列。

他並表示，美時不排除透過關聯企業艾威群在美國的生產線委託生產（CMO）；針對近期已傳出的「最惠國藥品定價」政策，美時估計對品牌藥將有較大影響，這類藥品雖然占了市場價值90%，但是僅占市場銷量約10%，因此對美時的負面影響非常有限。

保瑞日前也說明，公司積極展開美國生產線的布局，2024年投資美國CDMO產能的前瞻性布局，目前已證明對關稅與全球政經局勢轉變帶來影響，保瑞正逐步強化美國廠的CDMO業務，且持續優化產品組合，將美國藥品銷售重心轉向特殊專科用藥領域，下架價格壓力過大的表現不佳美國學名藥。

藥華藥也表示，美國月前宣布將實施「對等關稅」政策，目前藥華藥輸往美國之藥品所使用的海關進口稅則號列（HTS Code）已明確列入豁免範圍。

藥華藥表示，該公司自行研發的長效型干擾素Ropeg生物藥劑（Drug Substance, DS）由台中廠生產製造，再委由位於美國南加州的Pyramid Laboratories Inc. 進行產品充填與包裝為針劑藥品（Drug Product, DP）後，由藥華藥美國子公司於美國上市銷售，一切符合美國之標準與法規要求。