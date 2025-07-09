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香城集團砸近10億買達麗「懷生段都更」10%股權 250億大案2028年登場

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

去年9月底達麗建設（6177）攜手海悅國際、彥文資產管理，以總價95.88億元共同買下大同公司旗下位於台北市復興南路一段150~162號的七棟建物，9日達麗建設公告處分該案持分所有權的10%、以總價9.82億元賣給富升建設，處分獲利2,639萬元，初估每股挹注約0.05~0.06元，預計下半年認列收益。

值得注意的是，該案買方富升建設，背後掌舵者為香城集團邱榮雄的長子邱忠賢，集團建設事務多由他操刀，這次買下達麗建設手中10%股權，主因集團旗下喬合大飯店加入該都更計畫，未來在自有土地加上購入土地，可望分回商業設施、持續做飯店經營。

香城集團目前有12間飯店，品牌包括香城、豪城、豪悅、伊倫等，旗下除了飯店事業，還有建設公司包括富享、富升、富永昶等，旗下物業多是自建。

按照達麗建設先前規畫，全案若整合成功，土地面積有機會達1,057坪，將是台北市精華區罕見千坪基地開發案，總銷初估250億元，預計最快2028年推出；目前該案規劃興建地上一幢兩棟建物，其中一樓至五樓站規劃為商業設施，可做飯店經營，六樓以上為住宅案。

在達麗建設處分手中一成股權予富升建設後，總銷初估達250億元的「懷生段都更」，其中達麗建設約占50%、海悅國際占三成，彥文資產管理、富升建設各占10%；全案目前仍有地主持續整合中。

達麗建設、攜手海悅國際及彥文資產管理三大咖，在去年9月底以95.88億元買下大同資產開發、志生不動產旗下位於台北市復興南路一段150~162號、近忠孝東路口的787.1坪土地和七棟建物，使用分區為第三種商業區。

大同 海悅 都更

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