華航搶客 推機上免費Wi-Fi

華航（2610）全面開放免費機上Wi-Fi雲端飛行新體驗，8月1日起，開放777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客直接於機上免費上網，其中經濟艙只能傳文字訊息；華航首家開放金卡以上會員搭乘經濟艙沒有限制網頁瀏覽。長榮航、星宇航空各自推出不同Wi-Fi策略各有特色。

長榮航空今年7月1日起試行，搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，全艙等免費機上Wi-Fi「無線網頁瀏覽」。

星宇航空更是領先國內兩航空業者，自2020年開航以來全部機型提供每位頭等艙、商務艙及豪華經濟艙旅客可享有全程免費無線上網服務；每位經濟艙旅客可享全程免費傳送文字訊息業者，也因為當年推出這個政策，在市場上相當有吸引力。

華航表示，此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘777、A350、A321neo機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。