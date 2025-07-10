百貨業者大改裝 搶夏季商機

迎接暑期消費熱潮，百貨業包含遠東SOGO、宏匯廣場與華泰名品城接連進行樓層改裝與引進新品牌，盼能帶動夏季業績增長。

遠東SOGO復興館7樓男裝區18年來首度大改裝，鎖定30歲至50歲的都會男性客群，空間安排囊括歐美輕奢男裝、果嶺風尚、商務休閒鞋履及行李箱、皮件等，並引進三間全台獨家首櫃，包含法國的MICHEL KLEIN HOMME台灣一號店、BOSS GOLF，還有NAUTICA黑標首櫃等。

此外，SOGO大巨蛋Garden City影城棟也首波開出商場部分的七家店面，以休閒運動為主，另外還有六家店將於第3季全數開出。

宏匯廣場繼去年女裝改裝後，帶動服飾成長亮眼，今年上半年業績成長11%，緊接著再展開1、2F大幅改裝迎接暑期消費熱潮，以「美力經濟」為核心，引進女性潮流品牌、女妝保養及香氛等主力品牌。

宏匯此次改裝共匯聚20個女性人氣品牌，其中最受矚目的亮點之一，便是美妝複合概念店 「beautySTAGE」 正式進駐宏匯廣場 1F，將國際彩妝、保養與香氛品牌一次到位。

華泰名品城歷時四個月改裝的一期美食街正式回歸，積極強化零售、餐飲品牌的獨特性與豐富度。華泰名品城總經理劉亭君表示，從去年起打造了三期餐飲聚落；緊接著今年3月起，將一期美食街擴增為18個知名品牌，提供消費者更豐富的美食選擇。