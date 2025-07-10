信義百貨商圈添新面孔 統一「Dream Plaza」25日開幕

統一集團最新百貨商場「Dream Plaza」預計將於25日正式開幕，信義區一級百貨戰區又增添生力軍，總體來到15家，其中以統一（1216）、新光三越與微風最具規模。

統一集團昨（9）日公布商場五大亮點，包括全台最大、面積逾千坪的星巴克門市、博客來首間實體書店、與台北時代百貨地下美食街串聯的餐飲空間、饗賓集團全新Buffet品牌「Urban Paradise」進駐，商場總樓地板面積約7,500坪、共六層樓，預計引進超過300個品牌。

圖／經濟日報提供

統一集團接手原誠品信義商場，將其打造為自營的新百貨商場。董事長羅智先先前指出，集團對「Dream Plaza」投注大量資源，「每個細節都要翻出來重新檢視」，資本支出金額以10億元為單位，實際投入金額仍在統計中。羅智先也表示，商場不設營運時程壓力，「一切按照計畫進行」，將以長期經營為方向。

餐飲方面，「Dream Plaza」預計導入饗賓集團新自助餐品牌「Urban Paradise」，鎖定餐酒型態市場，為信義區第六間大型Buffet。百貨整體招商比例中，餐飲業種占比約四成，並將與台北時代百貨地下美食街串聯，提升動線與人流效益。

隨著「Dream Plaza」即將開幕，台北信義計畫區的百貨版圖再添一席之地。該區有新光三越A4、A8、A9、A11與微風信義、南山、松高等多個據點，商場總數已達15家，為全台百貨密度最高地段。統一集團此番插旗，將與新光、微風互別苗頭，進一步改寫競爭格局。

統一集團近年持續強化實體零售布局，目前在高雄夢時代及台北統一時代百貨皆有經營據點，營收貢獻分別約160億元及50億元營收，加上「Dream Plaza」後，統一集團百貨事業已不容小覷。

此次信義區新案由統一美麗事業董事長高秀玲負責規劃，高秀玲日前表示，信義區的百貨競爭激烈，因此在品牌選擇上會與統一時代百貨有所區隔，經營模式也將與高雄夢時代完全不同。

「Dream Plaza」登場之際，正值百貨市場進入高度競爭階段。根據經濟部統計，2025年以來百貨整體買氣偏弱，前四個月營業額年減3.5%，5月即使有母親節促銷，也僅短暫回溫，上半年仍是很辛苦。