巴結爸爸！日月潭遊獵行腳「紳士野放日」推沉浸式假期

奢華旅宿迎戰父親節！坐落於南投日月潭的頂級旅宿「遊獵行腳」，今年推出主打男性品味的父親節限定《紳士野放日》，融入山野儀式感，打造沈浸式假期，活動時間8月8日至9日僅限兩日，主打高年份遠慕WILDMOOR威士忌品酩搭配在地私廚料理，並限量提供FREED男士精品刮鬍護理，話題性十足。

國人旅遊支出一年花費逾兆元，其中國旅支出佔比超過4,000億元。今年為搶攻國內爸爸節檔期，此次由日月潭頂級旅宿「遊獵行腳」獨家舉辦的《紳士野放日》，與蘇格蘭知名威士忌品牌「遠慕WILDMOOR」合作，規劃一場高年份威士忌專場品酒會，包含遠慕21年、23年與30年等珍稀酒款。

現場將由品牌專業講師導飲，同時搭配「遊獵行腳」私廚團隊設計的野奢晚宴菜單，從開胃菜、主餐到甜點，皆以台灣在地食材為主軸，講究風味層次與探索「酒鄉DNA」。

「我們希望這場活動不只是一次喝酒，更像是一場味覺與記憶的對話。」遊獵品牌副總經理許巧怡說，此次《紳士野放日》精準針對現代父親與男性族群設計，旅宿定位不再只是賣房間，而是得設計人生劇本，打開一場與自然、味覺、身心的對話。

活動期間，每房除了可參與遠慕WILDMOOR威士忌品酩與晚宴體驗，業者並引入「紳士生活學」，精心準備「FREED男士五刀式刮鬍刀護理禮盒」乙組。

該禮盒市價約5,640元，以鋁合金刀柄與歐洲鋼材刀片打造，其工藝與質感受到不少男性消費者青睞，不僅曾為國際高爾夫賽事的指定禮品、故宮100週年聯名合作，獲《PLAYBOY》雜誌評選為亞洲唯一愛用修容品牌，是犒賞爸爸的最佳禮物。

許巧怡表示，此次活動每日限量15組，採事先登記制，贈品亦依登記順序發放，贈完為止。「我們知道現代的父親角色多元、分工繁重，不再僅僅是傳統的家庭支柱，因此在這樣一個節日中，提供一種讓他們能夠被照顧、被理解的方式，『當旅客帶著刮鬍刀回家，將持續喚醒日月潭記憶』。」

值得一提的是，日月潭「遊獵行腳」建築本體由立穩營造團隊親自操刀，自開幕以來成功打造全台唯一「野奢體驗」，與自然共居、結合野奢風格，更連續四年獲得巴黎、法國、加拿大、瑞士及新加坡等海外建築獎，被喻為「沒有牆的實驗場」，並肩國際六善集團、安藤忠雄齊名獲獎，堪稱台灣之光。

此外，為強調沈浸式「山野儀式感」，園區同步提供「雙人野奢午茶、天幕聚院、無限暢飲調酒派對、戶外戲水池與秘境早餐」等活動ALL IN ONE，讓入住者在山林環境中徹底放鬆。

許巧怡說，此次搭上父親節檔期，希望透過酒款、料理與住宿的整合設計，選擇回歸感官與儀式感，重新詮釋「男性度假」的可能性。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康