ESG最前線／企業防災 全方位應變

丹娜絲颱風來襲，全台各地陸續宣布停班停課消息。勞動部提醒，颱風期間及災後搶修、復原工作潛藏高度職業災害風險，雇主應切實加強防災措施，並為外勤作業勞工提供充足的安全防護設備。

這樣的提醒凸顯出一個事實：災害發生時，企業若未事先做好準備，將可能面臨人員傷亡、營運中斷與責任歸屬等多重風險。

然而，企業防災的範圍遠不止於應對颱風。台灣地處環太平洋地震帶，加上極端氣候日益頻繁，地震、水災、乾旱、寒流等天災，以及人為疏失、火災、資安事件、重大疫情、甚至電力中斷或供應鏈斷鏈等不可預期因素，皆可能對企業營運造成嚴重衝擊。

若企業僅在災害前後緊急處理，而未在日常即建立防災體系，將難以在關鍵時刻穩住陣腳。

企業防災策略應從短期與長期兩個層面思考。短期策略著重於災前的預警準備與災時的應變處置，例如建置即時通報機制、盤點災害應變物資、加強設備固定與防水措施、安排居家辦公替代方案、並針對不同部門訂立SOP。

這些措施須定期演練與更新，確保在緊急時刻能迅速啟動。例如，某些製造業者每年進行防颱演練，不僅模擬排水流程，還納入人員疏散與緊急停機程序，以減少損失風險。

長期策略則更著重於系統性的風險管理與營運韌性建構。企業可導入如ISO 22301營運持續管理系統（Business Continuity Management System, BCMS），從組織治理、風險辨識、關鍵資源盤點，到持續營運計畫的撰寫與測試，建立一套可長期運作的防災體系。

此外，也應關注政府主管機關所提供的指引與工具，例如內政部消防署提供的「企業防災營運持續計畫範例」等參考資料，可協助企業建立防災計畫；再者，《災害防救法》鼓勵公司、商業、有限合夥等單位主動或協助辦理災害防救相關事項，以提升整體制度成熟度。

在氣候變遷持續發酵的當下，極端天氣型態將成為常態。根據中央氣象署資料，台灣每年極端降雨與高溫日數均呈現上升趨勢，這不僅影響基礎設施壽命，也提高能源、冷氣空調與電力系統的壓力，企業必須重新評估原有防災措施是否仍足以應對新型態災害風險。預先導入智慧監控系統、天氣預警系統，結合數據驅動的決策方式，將有助企業提升整體防災效率與準確度。

防災不只是責任與義務，更是一種企業永續發展的核心競爭力。當災害發生時，能否快速應變、持續營運、保護員工與顧客安全，將決定企業是否具備韌性與信賴度。透過落實短期應變準備與長期制度建構，企業不僅能有效降低災害損失，也能強化組織內部風險意識，打造更具抗壓性的營運體質，在高度變動的經營環境中穩健前行。