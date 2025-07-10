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量子覺知手札／也許更好是幻覺

經濟日報／ 瑞瑟（資深企業顧問）

在現實中，我們或許會有一種「下一個也許比現在的更好」或「別人家的草看起來比我家的更綠」等因陌生而產生的期待。雖然不同可以帶來希望，不過真相往往會因為我們的認知而被扭曲；改變是否對我們有利也因個人期待與結果間的落差而被決定。

在量子覺知時代中，會以個人主觀的認知為基點，因此，事先覺察背後驅使我們改變的目的為何，付出的代價能否為自己帶來喜樂，以便調整投入的能量及頻率，就會是有意義言行的關鍵。

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