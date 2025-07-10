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創新平台／AI神農氏 善用科技強化糧食鏈

經濟日報／ 李珣瑛

氣候變遷導致農業生產過程中的病蟲害、土壤退化，或因藥肥造成的拮抗作用，正悄悄撼動著攸關糧食的議題。過去農民「看天吃飯」的無力感，已逐步成為全民需共同面對的韌性生產議題。同時也影響了跨農食產業鏈的永續發展。

在「數位孿生」結合「AI人工智慧」，搭配優質平價「AIoT」的軟硬整合思維下，經濟部產業技術司支持工研院發展了「智慧型ICM作物整合管理系統」提供含括病蟲害預警、生態防治資材、生產環境管理等多元服務解方，以具人工智慧的現代農務顧問來提供科技協作服務，強化糧食生產鏈的韌性。

智慧型ICM作物整合管理系統（Integrated Crop Management，ICM）的創新，在於AI發展過程的落地機制設定。應用病蟲害周期、習性與生理特徵等資訊建立風險預測功能後，再納入至少三年的田間驗證（如土肥或微環境下的病蟲害調研資訊），來修正精準預警的學習。

目前依據微環境特徵判別作物病蟲害的預測準確率已超過八成，能幫助農民做出準確預警，提供「預防勝於治療」的風險管理來減少損失。

工研院中分院副執行長李士畦指出，傳統農業生產多仰賴世代傳承與專家經驗，在面對環境變異挑戰下，經驗法則常面臨著被挑戰的風險。結合農工跨領域專家發展的人工智慧科技，有機會在協助農民「早知道」這件事情上，提供即時風險掌握與應對建議，化被動為主動。

ICM系統還提供透過專利技術生產如幾丁質、芽孢桿菌與小分子葉面肥等綠色資材資訊，再結合Line聊天機器人來提供農民資材選用建議。換言之，就像擁有人工智慧的顧問，從診斷、預警到防治，隨時提供具體、簡捷與有效的建議行動方案。

李士畦強調，「將傳統農業累積的大智慧灌輸給具有思考能力的農務協作系統，搭配生態資材可被精準使用的一站式服務，是我們的重要目標。」讓土壤維持健康，植物自然能更有韌性的抵抗環境變遷所造成的生存挑戰。

以埔里的百香果農為例，長期受到炭疽病或薊馬、斜紋夜蛾等威脅。導入智慧型ICM系統後，讓品質與獲利成長明顯，農民接受「科技協作服務」的信心也大增。「整合型科技農務服務」是未來農業生產的重要協作模式。而一站式解方服務也將成為智慧工具普及、提供農業生產協作的重要推手。

農業 農民

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