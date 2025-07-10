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連鎖效應／通路借市 帶動品牌成長

經濟日報／ 李培芬（社團法人台灣服務業發展協會總顧問）

嘉義林聰明沙鍋魚頭進駐101大樓開店，邀請名店、名廚、社群主與供應商齊聚一堂，席間向餐飲業展示其文創商品的巧思，泡麵、醬料、爆米花等，只有想不到，沒有做不到，但林聰明的成長策略，並不只是靠開店和開發自有品牌（Private Brand）商品。

有人點出智販機，眾所皆知具備加熱功能的機台，僅是速度就不過關，只有展示效果而已，那麼商業品牌，除了開店和開發品牌商品之外，觸動成長的關鍵策略，究竟是什麼？

從開店的第一天開始，既選擇開店作為成長策略，即走向了通路發展之路。通路是兩維立體呈現並穿越線上與線下的，既然是靠品牌通路起家，成長自是必須回歸「通路布局」。

先談兩維立體，兩個維度指的是B2C和B2B，若開店只做零售過路客，卻忽略公司團體、特約商店的團客經營，等於只做了一半。

所謂立體經營則要區分上門自採和外送產值的比例，若是餐飲業再增列內用占比，外送還區分為自店外送和平台外送兩種，面面俱到，才稱得上是兩維立體經營，發揮一家店的多重經營空間。

兩維立體經營打通線上線下（OMO）全通路，完整通路布局的「全通路圖譜」，好似拼圖一般，每一片都關係全局。開店藉著兩維立體經營走向全通路，全通路也能為未來開發自有商品所用。

以林聰明為例，真正促進其成長的策略，其實是「借市」。借市好比借道而行，通路與通路間的合作，亦是品牌和品牌間的合作，通路借市的基本架構有四種：

一、異業通路：林聰明和7-Eleven、全家便利店合作開發商品銷售，重點在借外部通路，打開新的消費市場。

二、多品牌通路：借一個成功的通路品牌，帶出新品牌店，「聰明鍋」跨足火鍋市場，以個人火鍋新型態，主打健康概念與在地食材。

三、線上通路：運用砂鍋魚頭的湯底和料理包，林聰明上遍各大網路平台，成為電商不可或缺的品牌商品，直接擴增線上銷量。

四、商場通路：從嘉義街邊店起家，林聰明沙鍋魚頭第二代掌舵人林佳慧，先後進駐台南三井Outlat、南港三井LaLaport和101百貨商場，藉商場之勢成功升級品牌。

通路承載百業，百業繁榮通路。以通路業者的視角，自己的商品自己賣，視為一個起點，通路向外鏈接通路，打開通路品牌則是新起點，成長不再僅靠開店。

餐飲業開發零售商品，透過內外部新通路銷售，跨業帶動成長，當行業的邊界消失，代表的是大者恆大、贏家全拿 ，但看誰能主導通路格局 。

平台 火鍋 餐飲業

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