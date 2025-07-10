智慧經營／柏文健康事業總經理林洵賢 全齡運動 守護健康

2025年世界壯年運動會甫落幕，台灣選手的亮眼表現不僅打破了年齡的天花板，也讓各界重新正視銀髮族的潛力與價值。

這場賽事的火花，點燃了健身市場對中高齡健康需求的高度關注，但比起舞台上的競技場，更值得投資與深耕的，是每位55歲以上民眾在生活中「啟動運動」的那一步。

創新服務 瞄準中高齡

這一波變革浪潮中，柏文健康（8462）事業旗下的「健身工廠」率先跨出關鍵一步，推出專為中高齡設計的「茁健活力班」，此一創新服務背後的推手，是該公司總經理林洵賢。

他觀察到，台灣正快速邁入超高齡社會，消費結構也隨之改變；健身工廠的招募會員，從2019年至今，55歲以上會員從5%提升至8%；65歲以上則從1%倍增至2%。

這不僅是人口現實，也是市場機會。數據背後，反映出一件事，當長者真正理解運動的價值，並感受到環境的友善，他們就會願意走進來運動，也會留得下來。

銀髮族的健康與體能維持，過去多半由醫療、政府補助或公益活動主導，市場化程度偏低。然而，中高齡族群已不再只是「不生病」的被動照護對象，而是積極尋求自主管理健康的消費者。

一走進健身工廠，就能感受到與傳統健身房不同的氛圍。明亮清潔的空間規劃、清楚標示的動線與無障礙設施，都讓長者感到安心。

此外，每個場館設置的「循環訓練區」，配備十台針對全身肌群設計的低強度器材。使用者只須照著順序使用器材，就能進行一套完整訓練，對初學者或剛接觸健身的銀髮族來說，既簡單又有效。

許多人以為買菜、遛狗、在公園散步已經算運動，但事實上，這些「活動」對身體機能的幫助有限。真正能延緩退化、增加肌耐力、改善平衡感與柔軟度的，才是林洵賢所說的「運動」。這中間的差別，往往沒有人清楚地告訴長者，而這正是健身工廠努力扮演的角色。

林洵賢指出，正是這樣的觀察，讓健身工廠決定投入資源打造「茁健活力班」，完全不需要加入健身工廠成為會員、不需要付月費，從硬體場域、課程設計、教練教育到行銷溝通全面翻轉，目的只有一個「讓長者想來、敢來、願意長期留下來」。

「我們不會只推出我們認為好的課程，而是透過實際互動，找出他們真正在意的需求。」林洵賢說。正因如此，茁健活力班除了設計適合銀髮族的訓練方案外，每季也在全台場館舉辦免費健康講座，主題涵蓋營養、跌倒預防、疼痛舒緩等，讓長者能無壓力認識健身環境。

自主管理 攻茁健活力

在實施層面，「茁健活力班」導入小班制教學，每班四至六人，讓學員擁有足夠指導與人際互動空間，降低初入健身場域的壓力感與距離感。同時，健身工廠也培養一批具備銀髮訓練證照的教練，提供更貼近中高齡族群身心特性的教學模式。

當長者進一步加入進階課程，除了身體逐漸變強，最讓他們著迷的，是人際關係的建立。在班上，他們有老師、有同學、有夥伴，甚至會一起相約吃飯、出遊。退休後缺乏的社會參與和情感連結，在這裡都慢慢補齊了。

林洵賢坦言：「我們還在努力當中，但我們知道，這是對的方向。健身，不該只為年輕人服務，全齡運動場域，將是健身產業下個十年的新常態。」

他強調，健身工廠的銀髮策略不是慈善、不是象徵性開課，而是用商業邏輯與服務體驗，去深度經營中高齡這個藍海市場。