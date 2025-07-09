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新竹總部傳火災！亞電指「財損尚在估計」：不影響昆山東台出貨營運

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

亞電（4939）9日提到，針對日前亞電新竹總部發生火災，經消防火場調查，研判為隔壁物流中心司機於兩區交界處戶外回收物堆放區抽菸並丟棄煙蒂，引起火災並延燒至亞電所處之鑫旺工業大樓，所幸凌晨起火非上班時間，並未造成人員受困傷亡，公司實際財務損失尚在估計，然亞電主要生產基地位於昆山與東台兩地，新竹僅企業總部、小型實驗室與調度倉，加上有投保火災險，對整體營運及財務並無重大影響，亞電亦將與律師商討求償事宜，並申請保險理賠。

該公司今日也公告2025年6月合併營收為新台幣1.05億元，累計上半年合併營收6.88億元，分別年減18.4%與9.22%，由於近期台幣匯率波動變化劇烈，加上季底電子供應鏈進行庫存調節，以及美中間關稅進入談判階段，放緩出貨動能。

該公司也說，所幸本次火災並未影響亞電實際生產出貨營運，而位於蘇州昆山、東台兩廠已完成產線調整，昆山廠將聚焦須完整客戶認證、高階高門檻訂單，東台廠則承接大批量、穩定且成熟產品，產能分工有利強化其優勢，並將隨時關注美中關稅進度與中國電子、汽車內需復甦情況，審慎因應。

亞電 火災

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