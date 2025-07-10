生物信用額度 企業下一個永續課題

繼ESG及碳交易等話題之後，隨著生物多樣性及對自然解方等議題受到重視，「生物信用額度」（Biocredit）已成企業下一個必須關注的議題。

9日在國泰金控主辦的「國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇」中，台大實驗林處長蔡明哲以「全球生物多樣性額度趨勢與挑戰」為題，說明生物信用額度即將襲捲世界，值得國內企業正視。

生物信用額度類似於碳權交易，是一種憑證，目的在為保護和恢復生物多樣性提供資金，具體作法是讓企業投入行動或購買額度，以抵消對生態系統的負面影響。企業可以透過生態信用額度提高企業價值，也可以和ESG結合，列入永續報告書。

生物信用額度的計算方式，是一個credit相當於一公頃土地上有1%的生物正成長，或是每公頃土地減少1%的生物多樣性損失。

在台大森林系任教的蔡明哲表示，台大實驗林所在的南投縣山區，台大實驗林正和國泰金控合作，在原住民傳統居住山區復育小米。小米曾經是原住民的主食，台灣小米種類曾多達十幾廿種，如今原住民飲食逐漸西化，因乏人食用及少人種植，使小米種類不斷減少，對維持生物多樣性形成一大挑戰。

蔡明哲說，歐洲的法國和芬蘭已推動將生物信用額度納入法規，台灣上個月公告的「其他有效以區域為基礎的保育措施」(OECM)框架也列入生物信用額度，未來影響範圍會逐漸擴大。

國泰金控投資長程淑芬表示，國泰金控致力於永續發展，包括鼓勵員工減重，每減重一公斤就捐出100元。也推動「步步攻億走」，今年6月止，員工步行總數已達800億步，並配合國泰人壽，捐出800萬元支持環境永續及社會公益。國泰金控也攜手黑潮海洋文教基金會復育鯨豚，並在拉拉山推動不用肥料和農藥的茶樹種植，凡此都在為環境永續盡一分力。

國泰金控總經理李長庚指出，今年是國泰金第9年舉辦永續金融暨氣候高峰論壇，也是巴黎協議的10周年，意義重大。論壇聚焦在永續金融、地緣政治及自然行動。全球有4成的永續轉型發生在亞洲，台灣扮演了關鍵角色。而國泰金控今年底也將參加在巴西雨林城市貝倫舉辦的COP30全球氣候峰會，在永續的場域上，國泰金控不會缺席。