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新纖旗下啟騰建設簽屬新合建案 預計投入7.39億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

新纖（1409）9日代子公司啟騰建設公告與上閤興建設公司簽屬合建案，該案位於新北市板橋區府中段，雙方將以合建分售的模式進行開發，並有意申請危老容積獎勵。啟騰建設預計投入金額7.39億元，主要是購地成本，雙方預計分配比例為地主（啟騰建設）占比53%、建方（上閤興建設）47%。

此次合建土地面積約251.98坪，新纖說明，該案將朝興建集合住宅大樓並對外銷售的方向規劃，並藉由危老容積獎勵提升開發效益。後續將由上閤興建設主導建築規劃與興建作業，雙方依約分配權益。

新纖旗下資產題材豐厚，包括在北市、桃園、中壢擁有多筆土地資產，其中以中壢廠面積最大，土地共逾7.1萬坪，另有桃園廠、八德廠、觀音廠、新屋廠等土地皆超過萬坪，潛藏的資產價值相當可觀。

新纖近年並透過子公司啟騰建設持續布局不動產開發，採取合建分售模式進行活化。新纖表示，將持續推動多角化經營，透過不動產開發強化資產價值與獲利動能，未來也將視市場時機擇地切入，穩健擴展營建事業版圖。

目前啟騰建設持續獵地中，去年陸續取得北市內湖區潭美段土地，與此次將與上閤興建設合建的府中段土地，隨著多案推進，市場也關注，營建事業將為新纖營運注入新動能。

新纖

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