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長佳智能生髮帽獲TFDA醫療認證 成功建構養髮科技平台

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）9日宣布，該公司與子公司長穎科技共同研發的芮妮絲生髮帽，獲得台灣食品藥物管理署（TFDA）通知取得醫療器材認證，成功建構養髮科技平台，未來將再申請美國食品藥物管理局（FDA）認證，以生髮科技進軍國際市場，

總計長佳智能至今已取得49張國內外醫材許可，其中包括13張美國FDA、20張台灣TFDA、五張泰國、五張馬來西亞、五張越南、與一張新加坡的許可證，而芮妮絲生髮帽更是長佳智能跨入醫療器材硬體生產與銷售的第一張證。

據統計全球約有 16億人正受雄性禿的困擾，台灣每五人就有一人面臨掉髮問題，30歲以上男性掉髮比例更高達40%。2023年全球掉髮治療市場規模已達 87億美元，預計2028年將成長至 137億美元以上。

長佳智能表示，傳統治療最常見的方法有口服藥物（如柔沛、適尿通）、外用藥物（如落建Minoxidil）與毛囊移植（植髮），近幾年則有運用低能量雷射光生髮帽的出現。芮妮絲生髮帽與傳統生髮帽不同，它的光源採用台灣宏齊最新的陶瓷封裝技術，相較於傳統塑膠封裝有更強大的效能、更優異的散熱能力、與更長的壽命。

長佳智能表示，芮妮絲生髮帽也首創結合660nm低能量雷射光與830nmLED紅光兩種光源，660nm低能量雷射光能夠穿透頭皮表層，活化毛囊細胞粒線體、促進幹細胞增殖、與延長毛囊生長期；830nmLED紅光則具有較深的穿透能力，對毛囊的深層結構產生影響，能改善頭皮微循環，減少炎症與氧化壓力。芮妮絲生髮帽經嘉南藥理大學人體臨床試驗顯示，在短短兩個月內，頭髮直徑、髮量與黑色素就都呈現明顯的改善。

長佳智能除了這次推出的生髮帽以外，結合先前已上市的鹿茸外泌體養髮液，以及即將推出的頭皮導入儀與人工智能APP智養髮軟體等養髮四寶，建構出多元且完善的生髮科技平台，預計在今年7月23至27日的亞洲美容保養與生技保健大展中首次完整展出。

長佳智能今年以來除了繼續在醫療人工智能上屢獲佳績外，其在人工智能上的技術能力與能量也已外溢至醫療相關硬體設備。與群聯科技合資成立的長聯科技預計今年9月推出生成式AI照護機器人原型機，並已承諾作為多家醫療院所申請健康台灣深耕計畫的協力廠商。

FDA 掉髮 醫療器材

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