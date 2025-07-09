獨董有前屏縣長曹啟鴻！旭東遭黃國昌質疑「綠友友」…公司回應了

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。立委黃國昌7日指出，旭東不僅拿了中央補助1.3億元，獨董名單中更有前屏東縣長曹啟鴻及屏東縣前環保局長魯台營，對此旭東今日以新聞稿回應。

旭東表示，旭東現為興櫃公司，受櫃買中心管制，董事選任均依法辦理。邀請曹啟鴻出任獨董，是要借重其長年推動養水種電的理念及經驗，盼在綠能產業轉型之餘，幫助地方漁民開發更維護生態的養殖方式。魯台營則要借重其過去對環境保護及綠能的經驗，在產業發展之際能兼顧環保。

旭東表示，公司自1993年成立至今，僅2010年申請過SBIR計畫，及本次經濟部能源署「112年度離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，且能專計畫的自籌款超過補助款，並非如指控是靠補助款由虧轉盈。

旭東表示，去年公司營業額超過11億元，最大盈餘來自彰濱工業區的浮動式太陽能訂單，相關資訊可參閱公司113年度財務報告。旭東致力於全球化布局，已外銷76個國家，包括挪威、丹麥、日本、韓國、澳洲、泰國、寮國等；旗下產品如斜張橋保護管與箱網，均獲得海外市場青睞。

旭東也強調，此次颱風漂流的浮台原料主要是高密度聚乙烯，無毒且可百分之百回收再利用，也是再生水廠或自來水在使用的管材原料。民眾見到的黑色網格狀物是公司用上述原料製成的走道板，並非太陽能板。