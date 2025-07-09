馬桶沖不掉別再怪衛生紙！專家揭「老舊管線」才是真正元凶

家中馬桶常「沖不走」衛生紙嗎？問題可不一定是衛生紙。台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，真正的元凶很可能是老舊管線，因為「若連大便都沖不走，衛生紙當然也不行」，與其焦慮紙張去留，不如從根本改善管線系統，才是解決堵塞問題的正途。

據內政部統計，台灣屋齡超過50年的老宅已占住宅總量四分之一，許多建築仍使用早期的鑄鐵管、鍍鋅管或PVC管，這些材料隨時間易鏽蝕、變形甚至被樹根侵入，造成排水坡度不足、管徑縮小、內壁粗糙等問題，讓原本該順利排走的排泄物與衛生紙反而滯留、纏結成團，成為所謂的「管線肉燥飯」。

郭紀子指出，老舊排水系統存在四大結構性問題，首先是管徑縮窄，不論是鐵管鏽蝕還是油脂附著，原本四吋大的排水管可能只剩兩吋空間，形同「血管硬化」；其次是坡度不足，水流流速不足導致固體物無法順利帶走，易在管中沉積；第三為接縫不平整，像是老屋管線接合突起或樹根入侵，容易卡住紙屑纖維；最後是通氣不良，建築本應設置通氣管以平衡氣壓，若管路堵塞或未設置，會加劇排水阻力。

所以衛生紙不能丟馬桶嗎？郭紀子指出，「合格衛生紙是可以沖走的」，真正的衛生紙以短纖維紙漿製成，遇水後會迅速瓦解，反倒是面紙、廚房紙巾或餐巾紙常混有長纖維與濕強劑，耐水性高，才會造成堵塞，若再加上過量使用，一次丟半卷紙，就算新管線也吃不消。

郭紀子分享，從實務疏通經驗來看，馬桶管線內最常見的堵塞物並非衛生紙，而是廚餘油脂、毛髮、紙巾，甚至還有衛生棉、絲襪、抹布、玩具、保險套等異物，有時還會糞便與這些纖維、油脂混合後，硬化成「管線混凝土」，需動用高壓水刀才能清除。

郭紀子強調，與其讓衛生紙背負不白之冤，不如針對源頭檢討管線結構、維修通氣系統，並定期進行清疏才是上策。排水系統就如人體腸道，唯有保持順暢，才能健康運作，政府與民眾應正視管線老化問題，推動住家汰舊換新，才是打造現代衛浴文明的關鍵。