快訊

刑事局大隊長被帶走調查！士檢「貪汙等罪嫌」搜索約談2被告

中國幼兒園集體鉛中毒疑雲！顏料加食物但真相更詭異？

勇消張敬謙、吳恩碩救溺2殉職 法醫相驗死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

馬桶沖不掉別再怪衛生紙！專家揭「老舊管線」才是真正元凶

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
據內政部統計，全國屋齡超過30年的老屋大約有500萬戶，占總體住宅一半以上。聯合報系資料照
據內政部統計，全國屋齡超過30年的老屋大約有500萬戶，占總體住宅一半以上。聯合報系資料照

家中馬桶常「沖不走」衛生紙嗎？問題可不一定是衛生紙。台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，真正的元凶很可能是老舊管線，因為「若連大便都沖不走，衛生紙當然也不行」，與其焦慮紙張去留，不如從根本改善管線系統，才是解決堵塞問題的正途。

據內政部統計，台灣屋齡超過50年的老宅已占住宅總量四分之一，許多建築仍使用早期的鑄鐵管、鍍鋅管或PVC管，這些材料隨時間易鏽蝕、變形甚至被樹根侵入，造成排水坡度不足、管徑縮小、內壁粗糙等問題，讓原本該順利排走的排泄物與衛生紙反而滯留、纏結成團，成為所謂的「管線肉燥飯」。

郭紀子指出，老舊排水系統存在四大結構性問題，首先是管徑縮窄，不論是鐵管鏽蝕還是油脂附著，原本四吋大的排水管可能只剩兩吋空間，形同「血管硬化」；其次是坡度不足，水流流速不足導致固體物無法順利帶走，易在管中沉積；第三為接縫不平整，像是老屋管線接合突起或樹根入侵，容易卡住紙屑纖維；最後是通氣不良，建築本應設置通氣管以平衡氣壓，若管路堵塞或未設置，會加劇排水阻力。

所以衛生紙不能丟馬桶嗎？郭紀子指出，「合格衛生紙是可以沖走的」，真正的衛生紙以短纖維紙漿製成，遇水後會迅速瓦解，反倒是面紙、廚房紙巾或餐巾紙常混有長纖維與濕強劑，耐水性高，才會造成堵塞，若再加上過量使用，一次丟半卷紙，就算新管線也吃不消。

郭紀子分享，從實務疏通經驗來看，馬桶管線內最常見的堵塞物並非衛生紙，而是廚餘油脂、毛髮、紙巾，甚至還有衛生棉、絲襪、抹布、玩具、保險套等異物，有時還會糞便與這些纖維、油脂混合後，硬化成「管線混凝土」，需動用高壓水刀才能清除。

郭紀子強調，與其讓衛生紙背負不白之冤，不如針對源頭檢討管線結構、維修通氣系統，並定期進行清疏才是上策。排水系統就如人體腸道，唯有保持順暢，才能健康運作，政府與民眾應正視管線老化問題，推動住家汰舊換新，才是打造現代衛浴文明的關鍵。

台灣物業管理學會理事長郭紀子。業者提供
台灣物業管理學會理事長郭紀子。業者提供

老宅 老屋 衛生紙 馬桶

延伸閱讀

黑貓女司機殺人遭羈押 車內髒亂作嘔畫面曝光

公廁衛生紙丟垃圾桶比率仍高 環境部：丟馬桶不會阻塞

增坐式馬桶遭解讀蹲式全拆 環境部澄清

別再上廁所滑手機了！你不能不知道的健康與衛生3個風險

相關新聞

獨董有前屏縣長曹啟鴻！旭東遭黃國昌質疑「綠友友」…公司回應了

旭東環保公司執行「離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫」，在丹娜絲颱風過境時浮台散落漂流至屏東縣沿岸。立委黃國昌7日指出，旭...

馬桶沖不掉別再怪衛生紙！專家揭「老舊管線」才是真正元凶

家中馬桶常「沖不走」衛生紙嗎？問題可不一定是衛生紙。台灣物業管理學會理事長郭紀子指出，真正的元凶很可能是老舊管線，因為「...

鋼鐵市場低迷…台塑河靜9日開盤熱軋跌8美元 中鋼也關注關稅影響

受美國關稅等因素影響，越南龍頭鋼廠台塑（1301）河靜9日開盤，熱軋底材每公噸下跌8美元、線材平盤。中鋼（2002）專家...

跟著頂尖「超業」工作 信義房屋招募業務行政專員

剛畢業的你，還在探索職涯方向嗎？房仲龍頭信義房屋今年擴大招募「業務助理／業務行政專員」，透過擔任「Top Sales」超...

CPI下滑至4年來新低…惟房租指數年增達2.3%、連23個月逾2%

國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，6月消費者物價指數（CPI）年增率1.37%，寫下51個月低點，居住類的物價指數也連續3個...

7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。