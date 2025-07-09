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訊聯基因助力北醫新創打造AI平台 開發20項突破性抗癌新藥

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

訊聯基因（4160）9日宣布，透過該公司建立的AI新藥研發平台，已成功協力臺北醫學大學醫學科技學院教授許凱程團隊，成功發展出20款具新穎性的小分子藥物，布局包括膠質母細胞瘤、胰臟癌、阿茲海默症、肺纖維化等等疾病新藥，初步將鎖定六項新穎小分子抑制劑，已成功針對腦癌、胰臟癌新藥進入臨床前試驗。

訊聯基因表示，利用這項AI研發平台，同時也攜手基龍米克斯，協助藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發，展現AI用於高難度癌症藥物開發中的潛力與價值。

訊聯集團董事長蔡政憲表示，訊聯布局AI數位科技15年，以AI驅動智慧研發與數位化管理雙軌並進，期盼能為生醫、半導體、科技等產業，帶來革命性新突破。

訊聯基因表示，由臺北醫學大學醫學科技學院院長潘秀玲、與許凱程共同創立誠昱生技公司，運用AI新藥開發平台，已研發20款具新穎性的小分子藥物，布局包括膠質母細胞瘤、胰臟癌、阿茲海默症、肺纖維化等等疾病新藥。

許凱程表示，目前平均臨床前新藥開發成本高達12億美元，時長超過五年，且失敗率高，透過AI驅動新藥研發應用，有潛力大幅縮短時間、降低成本，減低藥廠在早期新藥研發的負擔與風險。

許凱程指出，誠昱生技利用獨家開發的「AI-化學合成-生物實驗驗證」平台，能幫助早期新藥開發從傳統2–3年縮短為1-5個月，並將藥物合成成本壓低超過九成，目前平台已研發出數百個實驗驗證有效新穎抑制劑，其中近30項進入後續細胞、動物、人體類器官等研發階段。

訊聯基因表示，目前AI新藥開發正全面顛覆傳統藥物開發流程，從藥物探索階段的候選分子篩選、蛋白質結構預測到臨床試驗設計及開展等，AI輔助有助於提高成功率、及開發進程。根據TechSci Research統計， 2030年新生抗原標靶市場預計將達到30.2億美元，年複合年成長率為8.34%。

另外，訊聯基因也和基米合作，協助藥廠加速腫瘤新生抗原藥物開發，展現AI用於高難度癌症藥物開發中的潛力與價值。基米擁有國內最大基因體核心實驗室的完整定序平台，以及全台第一座符合PIC/S GMP規範的核酸與胜肽廠。其中，在胜肽開發方面，更是台灣目前唯一能提供少量多樣的胜肽委託研究開發暨製造服務（CRDMO），目前持續與多家新抗原開發生技公司、學研單位等建立合作關係。

基米董事長周孟賢表示：「腫瘤新生抗原新藥，正是亟需仰賴AI模型來準確預測，憑藉基米在次世代定序（NGS）專業技術，搭配上訊聯基因AI模擬開發經驗，加速新生抗原藥物的開發，有助造福更多癌友」。

衛福部最新統計，全台一年超過5.3萬人死於癌症。癌症治療中又以免疫治療討論度最高，如最具有前景的腫瘤新生抗原（Neoantigens）療法，先透過NGS次世代基因定序，再利用AI模擬演算，挑選出特定的腫瘤新生抗原（Neoantigens），可精準辨別癌細胞，同時避免誤傷正常細胞，讓癌末病患治療出現一線生機。

訊聯基因數位結合達梭系統台灣、基米以、及財團法人生物技術開發中心，將於7月9日舉辦「AI藥物設計前沿論壇：從研發創新到產業落地的整合應用」，研究主題除了專注於如何運用人工智慧加速新藥開發，同時也展現訊聯基因數位與達梭系統台灣提供的全新AI解決方案，包括使用BIOVIA Generative Therapeutics Design進行AI小分子結構設計，同時針對藥物活性、副作用、藥物動力學與毒性、合成難易度等需求進行優化；亦使用全新雲端版本BIOVIA Discovery Studio Simulation進行AI胜肽與抗體藥物開發，使用最新諾貝爾化學獎得主David Backer所開發的AI工具特性進行結構設計與特性預測，藉此加速新藥開發流程，提高成功機率。

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