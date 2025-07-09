跟著頂尖「超業」工作 信義房屋招募業務行政專員

剛畢業的你，還在探索職涯方向嗎？房仲龍頭信義房屋今年擴大招募「業務助理／業務行政專員」，透過擔任「Top Sales」超業的行政助理，快速學習強者工作心法；雖然第一線貼近超業工作核心，卻不用背負業績壓力，每月領有穩定薪資，且有機會隨業績達標而共享海外出國旅遊獎勵。

今年24歲的永和頂溪店吳宜蓁，大學就讀社會暨政策科學系，有別於多數同學畢業後選擇報考公務員，不想閉關準備考試、也不願意未來一直坐辦公室的她，在擔任房仲的同學建議下，選擇了起薪有競爭力、福利待遇優，但又不用背負業績壓力的信義房屋行政職。

吳宜蓁笑說，一開始對於房仲業及「業務助理／業務行政專員」的工作內容都很模糊，所幸信義房屋不只為業務新人安排「師徒制」，連行政工作也有師父手把手帶著做，甚至還有貼心的「完整教案」提供新人參考，讓她順利化解剛入職時的緊張不安，對工作內容逐漸熟能生巧。

吳宜蓁說，自己目前的工作內容可分內外勤兩類，內勤工作包括替執行協理設計與寄發派報、交屋前替客戶結水電、調物件資料，外勤則需機動協助執行協理帶看行程等；其中，多數工作仍是固定的例行作業，與一般企業行政職比較相似但需機動協助外勤，則是這份工作更有趣且具挑戰的地方。

例如執行協理通常受到許多客戶指名，當帶看行程太滿，吳宜蓁就會協助帶客戶看屋，「出發之前，我會學著看物件明細、了解社區公設與周邊生活圈，才能向客戶做基本的說明」，無形中也建立起自己對房地產的專業知識；而當客戶有更細節的問題，「執行協理也不會放我不管，隨時可以撥電話請他解答」，這樣的工作模式，讓吳宜蓁覺得既放心，但又保有突破自己的可能性。

至於新鮮人求職也很重視的公司福利待遇，吳宜蓁認為，信義房屋除了起薪具有競爭力，以「業務助理／業務行政專員」工作為例，因為執行協理的業績表現通常是公司頂尖，作為行政助理，也都有為這份業績成果付出努力，往往能夠同享公司提供的免費海外旅遊獎勵。此外，「彈性排休」也讓她覺得十分自由，可以依照個人需求調整休假日，公司不時也會開設學習課程，包括影片剪輯教學、PPT製作教學，也有手作DIY等，替日常工作增添多元有趣色彩。

信義房屋指出，Z世代年輕人求職，重視薪水，更重視企業工作氛圍、工作價值與個人成長空間，「業務助理／業務行政專員」近距離協助超業，直接學習業務實戰心法與客戶經營技巧，適合對業務工作有初步興趣，並希望累積第一線經驗的新鮮人。而信義房屋因全台直營，且集團布局多元，同仁都有機會橫向發展挑戰業務職，或是轉戰其他總公司幕僚職務。

徵才詳情均可上信義房屋徵才網（https://hr.sinyi.com.tw/jobs/1019）查詢。