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CPI下滑至4年來新低…惟房租指數年增達2.3%、連23個月逾2%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，6月消費者物價指數（CPI）年增率1.37%，寫下51個月低點，居住類的物價指數也連續3個月跌破2%，主要受惠於住宅維修與水電燃氣的年增率減緩。租房示意圖。圖／AI生成
國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，6月消費者物價指數（CPI）年增率1.37%，寫下51個月低點，居住類的物價指數也連續3個月跌破2%，主要受惠於住宅維修與水電燃氣的年增率減緩。租房示意圖。圖／AI生成

國內物價上漲狀況逐漸獲得緩解，6月消費者物價指數（CPI）年增率1.37%，寫下51個月低點，居住類的物價指數也連續3個月跌破2%，主要受惠於住宅維修與水電燃氣的年增率減緩。

值得注意的是，雖然6月國內CPI下滑至4年新低，不過房租指數年增率仍高達2.3%，已經連續23個月年增率都在2%以上，顯示租金價格未見到止漲。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，住房租金跟通膨、房東成本、租客負擔能力與市場供需息息相關，過去在疫情期間，曾有過短暫部分屋主減收租金的狀況，不過後來因反映房價上漲、通膨等因素，租金開始走揚。

曾敬德指出，雖然隨後政府祭出租金補貼，減低租客面對租金上揚的壓力，不過觀察過去三季市場交易量大幅萎縮，房市交易數量減少、可能又會讓租屋市場需求穩定，造成短期內統計的租金指數仍寫下新高。

雖然6月國內CPI下滑至4年新低，不過房租指數年增率仍高達2.3%，已經連續23個月年增率都在2%以上，顯示租金價格未見到止漲。信義房屋提供
雖然6月國內CPI下滑至4年新低，不過房租指數年增率仍高達2.3%，已經連續23個月年增率都在2%以上，顯示租金價格未見到止漲。信義房屋提供

消費者物價指數 租金補貼 通膨

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