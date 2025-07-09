7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台南、高雄數據略升，主因過往受惠於高科技產業議題，多有投資客進場，而這種買方財務狀況較追求高槓桿與高報酬，適逢區域市場景氣即將變天，便會有部分違約情況發生。

賴志昶說，目前房價仍具支撐力，早期購屋者仍能找到買方接手，但銀行鑑價趨嚴、貸款成數與利率「三緊」，加上交屋潮逼近，今年房市違約數據恐不樂觀。

根據內政部統計，全台住宅貸款違約率自2023年第一季的0.06%微升至2024年第四季的0.07%，仍屬歷史低檔。台北市違約率自2023年首季的0.08%升至2024年Q4的0.10%，為七都最高；新北市維持0.07%持平，桃園市長期約0.05%；台中市由0.03%微升至0.05%；台南市則從0.06%升至0.08%，高雄市近四季也回升至0.08%。

賴志昶表示，台北市雖違約率仍低，但去年底房市已顯疲態，部分高槓桿買盤面臨違約風險；台南、高雄則因高科技題材吸引投資客進場，景氣轉弱時違約率易升。新竹縣市違約率則為七都最低，顯示當地因竹科族群支撐，購屋財務相對穩健。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖台灣房貸違約率仍低，但房貸利率與市場利率脫鉤後，部分個案利率已逾3%，加上史上最大交屋潮、寬限期到期潮與經濟前景不明，高槓桿買盤恐迎來更大壓力，市場或將出現新一波震盪。