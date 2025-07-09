快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
房市示意圖。本報資料照片
房市示意圖。本報資料照片

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶指出，台南、高雄數據略升，主因過往受惠於高科技產業議題，多有投資客進場，而這種買方財務狀況較追求高槓桿與高報酬，適逢區域市場景氣即將變天，便會有部分違約情況發生。

賴志昶說，目前房價仍具支撐力，早期購屋者仍能找到買方接手，但銀行鑑價趨嚴、貸款成數與利率「三緊」，加上交屋潮逼近，今年房市違約數據恐不樂觀。

根據內政部統計，全台住宅貸款違約率自2023年第一季的0.06%微升至2024年第四季的0.07%，仍屬歷史低檔。台北市違約率自2023年首季的0.08%升至2024年Q4的0.10%，為七都最高；新北市維持0.07%持平，桃園市長期約0.05%；台中市由0.03%微升至0.05%；台南市則從0.06%升至0.08%，高雄市近四季也回升至0.08%。

賴志昶表示，台北市雖違約率仍低，但去年底房市已顯疲態，部分高槓桿買盤面臨違約風險；台南、高雄則因高科技題材吸引投資客進場，景氣轉弱時違約率易升。新竹縣市違約率則為七都最低，顯示當地因竹科族群支撐，購屋財務相對穩健。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，雖台灣房貸違約率仍低，但房貸利率與市場利率脫鉤後，部分個案利率已逾3%，加上史上最大交屋潮、寬限期到期潮與經濟前景不明，高槓桿買盤恐迎來更大壓力，市場或將出現新一波震盪。

七都暨全台購置住宅貸款違約率。圖／住商機構提供
七都暨全台購置住宅貸款違約率。圖／住商機構提供

房價 房市 房貸 景氣

延伸閱讀

高雄5寶保母虐死幼童遭羈押 她求回家照顧孩子...法官斷然駁回

高雄農損已逾4400萬 陳其邁指示加速救助作業

高雄馳援台南重災區 黃偉哲：感謝陳其邁 加速災後重建

台南後壁救災 陳其邁「不能漏氣」：以高雄經驗協助災後重建

相關新聞

遭陸商務部列入出口管制名單 台船、漢翔回應了

大陸商務部將漢翔（2634）、台船（2208）等8家業者列入出口管制管控名單，影響有限，會找更適合的解決方案。

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

央行第七波限貸令執行已三季，房市趨勢專家李同榮表示，此政策沒教訓到投資客，卻教訓到政策頒布前已購戶，他預言下半年房市將出...

台糖、台電、中油及台水招考616人 起薪上看4.5萬、五年後6.2萬元

經濟部人事處9日宣布所屬事業機構114年招考616名新進職員，並於9日公告甄試簡章，歡迎有志人士踴躍報考；包含台糖、台電...

升息沒事？房貸違約率仍低檔！專家搖頭：這族群恐面臨血洗

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，不過，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率202...

7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃...

房產業變房「慘」！李同榮曝限貸令釀九大慘狀：下半年房市恐掀風暴

房地產恐變房地慘，房市趨勢專家李同榮表示，央行第七波選擇性信用管制執行已三個季度，雖讓房價高檔降溫，但也造成交易量急凍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。