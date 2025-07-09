房產業變房「慘」！李同榮曝限貸令釀九大慘狀：下半年房市恐掀風暴

房地產恐變房地慘，房市趨勢專家李同榮表示，央行第七波選擇性信用管制執行已三個季度，雖讓房價高檔降溫，但也造成交易量急凍，沒打到投資客，反而傷及政策發布前已購戶。這種「化療式」且「溯及既往」的打房政策值得檢討，下半年將面臨大量交屋潮，預售已購戶貸款成數不足，恐爆發違約、斷頭與糾紛潮，市場亂象叢生。

一、「溯及既往」限貸已傷及無辜：溯及既往就是在政策頒佈前的已購戶，尤其預售屋市場的購屋民眾必須受第七波限貸的約束，貸款無門，等同化療式的打房限貸，下半年大量交屋潮將面臨解約、斷頭、糾紛四起的困境。

二、「政府高價定義」是亂象來源之一：政府對高價與豪宅定義完全脫離市場現況，房價越來越高，高價定義門檻卻越訂越低，在台北市的民眾要買一間新房50坪，就會被定義為6千萬高價與7千萬豪宅，貸款只能三成，連首購換屋族都遭殃。

三、限貸受傷第一排是無辜民眾：限貸受傷影響最大的是自住客與首購族以及換屋族，貸款難度提高，購屋門檻變高，需自備款增加，反而更難入市，而換屋市場更是交易冷清，等同政府間接壓制人民換屋的需求。

四、政策偏頗，官逼民反：部分建商與代銷被迫採取「轉彎」手法規避：假借「法人名義」規避自然人限貸成數，改成「一戶多戶合購」契約，亂象叢生。

五、高房價結構失真，造成搶購低房價風潮：高價門檻過低，搗亂市場秩序，投資自住都轉向低總價市場，導致坪數小產品，地區房價炒高，首購宅成本抬高，投機越猖獗，購屋更困難，嚴重扭曲市場。

六、房市交易產生不正常現象：為避開限貸規定，人頭購屋盛行，平轉、短期轉售案件增加，形成市場價格虛高，甚至助長投機氛圍。

七、金融業務扭曲與放款風險隱憂：銀行為搶市佔採用變通放貸方案，實際房貸成數被掩蓋，部分貸款人在資金不足或景氣反轉時，恐面臨還款困難，形成銀行呆帳風險。

八、建商資金斷鏈，爛尾樓風險增加：目前大小建商面臨限貸資金斷鏈問題嚴重，各地已經有零星爛尾樓出現，一旦數量持續增加，下半年發生骨牌效應的風險就會增大。

九、交易量急凍，房仲產業變「慘」業：依賴市場交易量為生的房仲業，在上半年房市交易量急縮26.7%情況下，大量轉業潮與失業潮，甚至已到了頂店潮，下半年若交易量不回升，就會進入倒店潮。

李同榮指出，限貸政策應重新檢討，已購戶不應溯及既往；高價與豪宅定義應回歸市場現實。他說，房市是民生問題，不應成為政治工具，政府應從供需面提出長期治本方案，例如強化交通建設、擴大社宅、健全租賃市場、青年購屋補助、改革稅制與推動都市更新等，以防九大亂象持續擴大。