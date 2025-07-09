快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

全國住宅貸款違約率寫新低能安心嗎？專家：高槓桿族恐遭血洗

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
全國住宅貸款違約率自2023年第1季達到0.06%，寫下自2007年有數據以來的歷史新低。房市示意圖。聯合報系資料照
全國住宅貸款違約率自2023年第1季達到0.06%，寫下自2007年有數據以來的歷史新低。房市示意圖。聯合報系資料照

根據內政部數據，全國住宅貸款違約率自2023年第1季達到0.06%，寫下自2007年有數據以來的歷史新低，之後在2023年第2季起至2024年第4季，全國住宅貸款違約率維持在0.07%，為歷史第二低，但台南市、高雄市房貸違約率卻微幅增加。

另觀察六都，台北市違約率自2023年第1季的0.08%，至2024年第4季略升至0.10%，為六都、新竹縣市中最高者，但觀察歷年數據，仍屬低檔水準；新北市則持平維持在0.07%，顯示區域房貸違約率頗為穩健；至於桃園市亦長期維持在0.05%，未見明顯波動。

台中市房貸違約率則自2023年第1季的0.03%，至2024年第1季以後穩定於0.05%，有微幅升溫；台南市則自2023年第3季的0.06%逐步攀升至2024年第4季的0.08%；高雄市房貸違約率則在0.07%、0.08%間震盪，直到2024年第4季才回升至0.08%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，回顧去年第4季當時房市情境，雖然買氣受影響，但市場預期交屋大限未至，加上銀行貸款與利率還頂得住，若真降價仍有買方接手。

不過，賴志昶指出，實際上在央行嚴守不動產放款水位下，目前銀行鑑價、成數與利率呈現「三緊」狀態，認為在政策限貸令之下，恐怕今年起市場買氣不會太好看。

相較其他各國，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然台灣住宅貸款違約率偏低，不過隨著目前各行庫讓房貸利率與市場利率脫鉤，甚至不乏個案出現3%以上利率水準，加上史上最大交屋潮山雨欲來，以及2022年後使用寬限期族群陸續到期、2025年整體經濟又難以期待下，高槓桿族群恐怕將面臨血洗，市場也將迎來新一波震盪。

根據內政部數據，2024年第4季全國住宅貸款違約率維持在0.07%，為歷史第二低，但台南市、高雄市房貸違約率卻微幅增加。住商機構提供
根據內政部數據，2024年第4季全國住宅貸款違約率維持在0.07%，為歷史第二低，但台南市、高雄市房貸違約率卻微幅增加。住商機構提供

房貸 買氣

延伸閱讀

Z世代難帶…文化衝突加劇！ 舊金山企業聘禮儀專家救火

張東民3歲女兒語言智力「南韓前1%」 專家認證：同時學3種語言也沒問題

日圓兌台幣0.2013好甜！專家曝走貶原因、回升關鍵日期

升息沒事？房貸違約率仍低檔！專家搖頭：這族群恐面臨血洗

相關新聞

遭陸商務部列入出口管制名單 台船、漢翔回應了

大陸商務部將漢翔（2634）、台船（2208）等8家業者列入出口管制管控名單，影響有限，會找更適合的解決方案。

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

央行第七波限貸令執行已三季，房市趨勢專家李同榮表示，此政策沒教訓到投資客，卻教訓到政策頒布前已購戶，他預言下半年房市將出...

台糖、台電、中油及台水招考616人 起薪上看4.5萬、五年後6.2萬元

經濟部人事處9日宣布所屬事業機構114年招考616名新進職員，並於9日公告甄試簡章，歡迎有志人士踴躍報考；包含台糖、台電...

升息沒事？房貸違約率仍低檔！專家搖頭：這族群恐面臨血洗

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，不過，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率202...

7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃...

房產業變房「慘」！李同榮曝限貸令釀九大慘狀：下半年房市恐掀風暴

房地產恐變房地慘，房市趨勢專家李同榮表示，央行第七波選擇性信用管制執行已三個季度，雖讓房價高檔降溫，但也造成交易量急凍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。