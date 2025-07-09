全國住宅貸款違約率寫新低能安心嗎？專家：高槓桿族恐遭血洗

根據內政部數據，全國住宅貸款違約率自2023年第1季達到0.06%，寫下自2007年有數據以來的歷史新低，之後在2023年第2季起至2024年第4季，全國住宅貸款違約率維持在0.07%，為歷史第二低，但台南市、高雄市房貸違約率卻微幅增加。

另觀察六都，台北市違約率自2023年第1季的0.08%，至2024年第4季略升至0.10%，為六都、新竹縣市中最高者，但觀察歷年數據，仍屬低檔水準；新北市則持平維持在0.07%，顯示區域房貸違約率頗為穩健；至於桃園市亦長期維持在0.05%，未見明顯波動。

台中市房貸違約率則自2023年第1季的0.03%，至2024年第1季以後穩定於0.05%，有微幅升溫；台南市則自2023年第3季的0.06%逐步攀升至2024年第4季的0.08%；高雄市房貸違約率則在0.07%、0.08%間震盪，直到2024年第4季才回升至0.08%。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，回顧去年第4季當時房市情境，雖然買氣受影響，但市場預期交屋大限未至，加上銀行貸款與利率還頂得住，若真降價仍有買方接手。

不過，賴志昶指出，實際上在央行嚴守不動產放款水位下，目前銀行鑑價、成數與利率呈現「三緊」狀態，認為在政策限貸令之下，恐怕今年起市場買氣不會太好看。