亞昕赴大馬投資30億元！「鉑昕酒店」開幕 姚連地：將持續深耕馬六甲

亞昕（5213）集團海外事業報捷，旗下第一座自創品牌「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」正式開幕，9日舉行開幕典禮，亞昕集團總裁姚連地表示，看好馬來西亞未來發展，將持續深耕馬六甲州，創造更多在地就業機會，並期望能為地方經濟發展注入更多活力。

今日出席人員包括亞昕集團總裁姚連地、馬六甲首席部長、馬來西亞旅遊局總監、鉑昕國際酒店總經理Simon、台灣國會議員邱志偉伉儷，台灣縣議員陳明義等。

亞昕近年除了在台灣布局多筆建案外，觸角延伸至海外事業，並瞄準馬來西亞，推出馬六甲大案「亞昕The Rise」，該案規劃一棟43樓高的飯店「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」以及一棟37樓高的酒店式公寓，基地面積達10公頃，總投資額約30億元，總銷近70億元。

姚連地致詞表示，除了今日正式啟用的飯店設施外，鉑昕酒店也將陸續啟動婚宴花園廣場及大型宴會廳的營運，也正在規劃，希望未來能推動一系列海上觀光活動，如拖曳傘、水上摩托車、香蕉船、獨木舟等，希望能為馬六甲州的旅遊觀光產業增添亮點，吸引更多國內、國外遊客延長停留時間、深度體驗當地文化與自然美景。

姚連地表示，鉑昕酒店是亞昕集團旗下首座自創品牌的國際級酒店，致力於在硬體設施、軟體服務與整體品質上，全面達成國際五星級標準，為馬六甲帶來與眾不同的飯店式服務體驗。

姚連地表示，亞昕集團以「亞昕蓋房子，放心一輩子」為承諾，將日系工藝職人精神加上台灣建築帶到鉑昕酒店，從高品質及優良的工法、結構安全到細節設計，全面提升住宅品質。