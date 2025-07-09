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亞昕赴大馬投資30億元！「鉑昕酒店」開幕 姚連地：將持續深耕馬六甲

經濟日報／ 記者朱曼寧／馬來西亞即時報導
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」。記者朱曼寧／攝影

亞昕（5213）集團海外事業報捷，旗下第一座自創品牌「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」正式開幕，9日舉行開幕典禮，亞昕集團總裁姚連地表示，看好馬來西亞未來發展，將持續深耕馬六甲州，創造更多在地就業機會，並期望能為地方經濟發展注入更多活力。

今日出席人員包括亞昕集團總裁姚連地、馬六甲首席部長、馬來西亞旅遊局總監、鉑昕國際酒店總經理Simon、台灣國會議員邱志偉伉儷，台灣縣議員陳明義等。

亞昕近年除了在台灣布局多筆建案外，觸角延伸至海外事業，並瞄準馬來西亞，推出馬六甲大案「亞昕The Rise」，該案規劃一棟43樓高的飯店「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」以及一棟37樓高的酒店式公寓，基地面積達10公頃，總投資額約30億元，總銷近70億元。

姚連地致詞表示，除了今日正式啟用的飯店設施外，鉑昕酒店也將陸續啟動婚宴花園廣場及大型宴會廳的營運，也正在規劃，希望未來能推動一系列海上觀光活動，如拖曳傘、水上摩托車、香蕉船、獨木舟等，希望能為馬六甲州的旅遊觀光產業增添亮點，吸引更多國內、國外遊客延長停留時間、深度體驗當地文化與自然美景。

姚連地表示，鉑昕酒店是亞昕集團旗下首座自創品牌的國際級酒店，致力於在硬體設施、軟體服務與整體品質上，全面達成國際五星級標準，為馬六甲帶來與眾不同的飯店式服務體驗。

姚連地表示，亞昕集團以「亞昕蓋房子，放心一輩子」為承諾，將日系工藝職人精神加上台灣建築帶到鉑昕酒店，從高品質及優良的工法、結構安全到細節設計，全面提升住宅品質。

「亞昕The Rise」案飯店共625間房，酒店式公寓共525間，合計約1,150單位可售，總價落在500萬元至800萬元，坪數約在15至25坪，其中飯店售價會比酒店式公寓高出一成左右。另，購買飯店單位需要跟飯店簽訂15年租約，前兩年為保證回抽，租金收益率6％，後面13年採當年營收分帳，買家分七成、飯店則分三成。

亞昕集團總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影
亞昕集團總裁姚連地。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」9日舉行開幕典禮。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」9日舉行開幕典禮。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」周邊風景。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」周邊風景。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」房型。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」房型。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」房型。記者朱曼寧／攝影
「Birkin International Hotel 鉑昕酒店」房型。記者朱曼寧／攝影

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