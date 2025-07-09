快訊

彰化二水、田中多鄉鎮暴雨水淹鐵道 台鐵二水集集線停駛

雨彈狂炸3分之2個台灣！18縣市豪雨特報 恐一路下到明天

草嶺堰塞湖有立即危險 水利署發布潰決警示「跟時間賽跑」

聽新聞
0:00 / 0:00

環狀線動工！北環段這4站還有「4字頭」、南環段考試院站交易最熱

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）今年4月份出席環狀線北環段CF690B區段標開工典禮，宣告南北環段工程全面啟動。記者邱德祥／攝影
台北市長蔣萬安（右三）今年4月份出席環狀線北環段CF690B區段標開工典禮，宣告南北環段工程全面啟動。記者邱德祥／攝影

根據實價登錄資料，盤點近一年環狀線南環、北環段站點周邊的房市交易價量表現，發現北環段部分，以蘆洲區與三重區的站點買氣最旺；南環段則以文山區的考試院站與馬明潭站交易表現最為亮眼。

近一年北環段交易冠軍由蘆洲區的徐匯中學站拿下，據實價顯示，近一年成交高達449件，展現驚人買氣。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，徐匯中學站位於蘆洲核心的集賢商圈，聯外交通完善，並具有與中和新蘆線交會的雙捷運優勢，生活機能與通勤便利性兼具，推升房市活絡。

同樣位於蘆洲區的得仁里站也有281件交易，為全線第三熱區；陳金萍指出，雖非傳統生活圈核心，但鄰近中山高，位置潛力強，未來環狀線通車，區域發展空間大、值得關注。

三重區表現亦不遑多讓。五華街站與五華國小站分別以288件與198件名列交易前段班。

陳金萍指出，兩站皆位於重陽重劃區內，周邊設施完善，鄰近大型商場、學區；且與台北市僅一橋之隔、車程距離北士科僅約10分鐘。

房價相對親民，地理與價格優勢兼具，吸引大量通勤族與首購族入場。陳金萍表示，蘆洲區與三重區開發成熟，生活機能與公共設施完善，加上環狀線新設站點強化交通動能，進一步帶動區域機能整合與房市發展；且相較雙北核心區具有價格優勢，受不少自住與投資族群青睞。

進一步觀察北環段房價，仍有四站平均每坪成交單價維持在4字頭，包括五股區的工商展覽中心站、興珍里站，蘆洲區的得仁里站及徐匯中學站。

陳金萍分析，五股區因腹地較小，可開發土地有限，加上區域內工業廠房多，過去缺乏重大建設帶動，商業動能稍嫌薄弱，讓房價一直是新北的房價凹陷區，不過，五股區鄰近多條快速道路，交通四通八達，生活機能又逐步完善，隨著產業聚落與環狀線陸續推進下，後勢發展可期。

而得仁里站在中和新蘆線生活圈較邊陲的區域，因此價格相對便宜；至於徐匯中學站雖位於成熟市區，但較多屋齡高的中古屋交易，房價仍壓在親民4字頭。

南環段以北市文山區為主，前兩名交易熱點為考試院站與馬明潭站，分別達212件與185件。

陳金萍指出，兩站皆屬木柵生活圈，鄰近考試院、世新大學、景美女中及雙語學校等，綠地與文教資源豐富，生活環境佳，購屋族群以剛性自住為主。未來環狀線通車後，預期可提升木柵地區對外交通效率，房市表現有成長空間。

根據實價登錄資料，盤點近一年環狀線南環、北環段站點周邊的房市交易價量表現，發現北環段部分，仍有四站平均每坪成交單價維持在4字頭，包括五股區的工商展覽中心站、興珍里站，蘆洲區的得仁里站及徐匯中學站。永慶房產集團提供
根據實價登錄資料，盤點近一年環狀線南環、北環段站點周邊的房市交易價量表現，發現北環段部分，仍有四站平均每坪成交單價維持在4字頭，包括五股區的工商展覽中心站、興珍里站，蘆洲區的得仁里站及徐匯中學站。永慶房產集團提供

房價 房市

延伸閱讀

火舌、濃煙竄天際！蘆洲鐵皮工廠火災 消防局急呼籲緊閉門窗

114年建築師、技師等考試 11月15日起舉行

影／太囂張！捷運車廂內公然吞雲吐霧 新北男忘我吸喪屍菸彈遭逮

新北綠竹筍產季到 三代筍農許金蓉拿下五股區筍王

相關新聞

遭陸商務部列入出口管制名單 台船、漢翔回應了

大陸商務部將漢翔（2634）、台船（2208）等8家業者列入出口管制管控名單，影響有限，會找更適合的解決方案。

限貸令發酵！李同榮：下半年房市將出現「九大慘狀」

央行第七波限貸令執行已三季，房市趨勢專家李同榮表示，此政策沒教訓到投資客，卻教訓到政策頒布前已購戶，他預言下半年房市將出...

台糖、台電、中油及台水招考616人 起薪上看4.5萬、五年後6.2萬元

經濟部人事處9日宣布所屬事業機構114年招考616名新進職員，並於9日公告甄試簡章，歡迎有志人士踴躍報考；包含台糖、台電...

升息沒事？房貸違約率仍低檔！專家搖頭：這族群恐面臨血洗

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，不過，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率202...

7都去年Q4房貸違約率僅這2區微升 業者曝「投資客高槓桿引爆」

去年央行啟動第七波信用管制措施後，雖全台住宅貸款違約率仍僅0.07%為歷史次低，但台南、高雄違約率微幅攀升。大家房屋企劃...

房產業變房「慘」！李同榮曝限貸令釀九大慘狀：下半年房市恐掀風暴

房地產恐變房地慘，房市趨勢專家李同榮表示，央行第七波選擇性信用管制執行已三個季度，雖讓房價高檔降溫，但也造成交易量急凍，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。