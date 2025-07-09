環狀線動工！北環段這4站還有「4字頭」、南環段考試院站交易最熱

根據實價登錄資料，盤點近一年環狀線南環、北環段站點周邊的房市交易價量表現，發現北環段部分，以蘆洲區與三重區的站點買氣最旺；南環段則以文山區的考試院站與馬明潭站交易表現最為亮眼。

近一年北環段交易冠軍由蘆洲區的徐匯中學站拿下，據實價顯示，近一年成交高達449件，展現驚人買氣。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，徐匯中學站位於蘆洲核心的集賢商圈，聯外交通完善，並具有與中和新蘆線交會的雙捷運優勢，生活機能與通勤便利性兼具，推升房市活絡。

同樣位於蘆洲區的得仁里站也有281件交易，為全線第三熱區；陳金萍指出，雖非傳統生活圈核心，但鄰近中山高，位置潛力強，未來環狀線通車，區域發展空間大、值得關注。

三重區表現亦不遑多讓。五華街站與五華國小站分別以288件與198件名列交易前段班。

陳金萍指出，兩站皆位於重陽重劃區內，周邊設施完善，鄰近大型商場、學區；且與台北市僅一橋之隔、車程距離北士科僅約10分鐘。

房價相對親民，地理與價格優勢兼具，吸引大量通勤族與首購族入場。陳金萍表示，蘆洲區與三重區開發成熟，生活機能與公共設施完善，加上環狀線新設站點強化交通動能，進一步帶動區域機能整合與房市發展；且相較雙北核心區具有價格優勢，受不少自住與投資族群青睞。

進一步觀察北環段房價，仍有四站平均每坪成交單價維持在4字頭，包括五股區的工商展覽中心站、興珍里站，蘆洲區的得仁里站及徐匯中學站。

陳金萍分析，五股區因腹地較小，可開發土地有限，加上區域內工業廠房多，過去缺乏重大建設帶動，商業動能稍嫌薄弱，讓房價一直是新北的房價凹陷區，不過，五股區鄰近多條快速道路，交通四通八達，生活機能又逐步完善，隨著產業聚落與環狀線陸續推進下，後勢發展可期。

而得仁里站在中和新蘆線生活圈較邊陲的區域，因此價格相對便宜；至於徐匯中學站雖位於成熟市區，但較多屋齡高的中古屋交易，房價仍壓在親民4字頭。

南環段以北市文山區為主，前兩名交易熱點為考試院站與馬明潭站，分別達212件與185件。