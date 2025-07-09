「泰嘉璞日」品牌升級 合作日本最大花店「日比谷花壇」建築美學加分
泰嘉開發品牌不斷升級，台南九份子重劃區「泰嘉璞日」完工發表，攜手日本建築大師丹下憲孝及日本最大花店「日比谷花壇」，為建築美學加分。
泰嘉開發董事長呂金發指出，「泰嘉璞日」是與日本頂尖建築、指標花藝品牌共同合作的結晶，將丹下憲孝大師的國際視野和日比谷花壇的自然美學品味完美融合。提升了泰嘉品牌的全新層次，更傳達了泰嘉建築將不僅是居住空間，也可以是比肩國際美感的品味象徵。
呂金發說，「泰嘉璞日」的完工落成，展現泰嘉開發一步步實現對府城建築的承諾、引領著改變，「泰嘉每一棟作品的完工，都是責任的開始。」呂金發強調，「我們的步調就是一群人不停地走，蓋房子的過程一定會產生思考、改善的機會，讓我們更接近心中所想的美好建築，所以泰嘉有信心，未來一棟比一棟更精采。」
「泰嘉璞日」邀集到日本建築大師丹下憲孝領軍設計，承襲其父國寶級建築師丹下健三的現代主義精神，同時融合當代生活所需的流動性與空間溫度，以「FLOW」(流動)為核心，從基地條件出發，順應嘉南大圳的水岸風光，打造雙塔視覺、圓弧層層疊砌的動態立面，使建築本身成為自然環境中的一部分。
「泰嘉開發」董事長特助呂維哲表示，與丹下團隊的合作，是一次指標性的文化與技術的對話。「泰嘉璞日」呈現的不只是現代建築線條的優雅，而是對生活品質到品味的重視、對宜居城市精神的精采延伸。
另一重大亮點，是與日本最大花店、超過150年歷史的「日比谷花壇」的跨界聯名合作，其品牌深入日本國民生活，橫跨日本皇宮、外交場合委任布置，本次透過泰嘉建築的美感意識，首次進駐台灣、開拓建案美學新視野，不只為「泰嘉璞日」量身打造專屬花藝布置，也將接連在安平「水星光」、高雄七賢路案「一央清」陸續合作。
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