林蔚山投資中國華映科技高檢聲請再審 大同：無影響

大同集團前董事長林蔚山、林郭文艷涉未揭露中華映管投資中國華映科技19項承諾事項，遭控違反證交法無罪確定；高檢以新證據為由聲請再審。大同今天表示，前經營團隊時期案件，對公司無任何影響。

大同今天說明，媒體報導有關林蔚山、林郭文艷被檢調約談一事，為5、6年前，前經營團隊時期案件，對公司無任何影響，且新經營團隊入主大同後，營運穩健，已實現每股配息3.1元。

大同集團轉投資中華映管雖已結束營運，並自股票市場下市，但當年中華映管轉投資中國華映科技，身為最大股東卻遭具官方色彩的第2大股東福建省電子信息集團，以所謂19項承諾代中國華映科技向中華映管催討款項。

中華映管當年退出董事會，將經營權讓予福建省電子信息集團，但依然遭對方持續催討款項、對簿公堂，中華映管面對中國法院的裁罰，又被台灣主管機關質疑未充分揭露資訊。

中華映管不願依中國法院判決提供中國華映科技承諾款項，最終放棄轉投資中國華映科技；而中華映管本身在面板業景氣循環低迷之際，經營不善，又逢轉投資困境，只能落得關廠，結束營運的命運。