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遭陸商務部列入出口管制名單 台船、漢翔回應了
大陸商務部將漢翔（2634）、台船（2208）等8家業者列入出口管制管控名單，影響有限，會找更適合的解決方案。
漢翔表示，目前軍用飛機一定沒有使用到中國大陸供應鏈相關的零件產品；至於民航機的方面，正在盤點哪些產品在供應鏈端會受到影響。
台船指出，目前的潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，這個政策的推動沒影響；至於商船供應鏈以日韓為主，中國大陸供應鏈占比非常小，因此影響有限。
台船進一步表示，大陸將台船列入出口管制管控名單，還要看管制管控細項有哪些，才能更明確了解。
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