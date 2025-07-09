遭中國列出口管制名單 漢翔台船：軍用業務排除紅鏈

中國商務部公告，將漢翔、台船等8家台灣實體列入出口管制名單。漢翔表示，民用業務會有影響，但影響有限，軍用業務不會向中國供應鏈進口；台船則說，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，軍用業務屏除紅鏈，而商船供應鏈以日韓為主。

中國商務部今天發布公告，為維護國家安全利益，履行防擴散等義務，決定將漢翔航空工業股份有限公司等8家台灣實體列入出口管制管控名單。

列入出口管制名單的8家實體，包含漢翔航空工業股份有限公司、經緯航太科技公司、中山科學研究院、仲碩科技股份有限公司、（台灣）國際造船股份有限公司、中信造船股份有限公司、龍德造船工業股份有限公司、攻衛股份有限公司。

對於被列入中國出口管制清單，台船表示，潛艦、海巡署船舶的供應鏈主要是歐美，軍用業務屏除紅鏈，而商船供應鏈以日韓為主，中國供應鏈占比非常小，影響有限，但還要看中國管制細項內容，才能更明確了解。

至於漢翔則回應會有影響，但影響有限，正在尋求適當的解決方案。漢翔表示，軍用業務不會向中國紅色供應鏈進口，但民機業務確實有，畢竟航空產業供應鏈都要認證，許多客戶的指定商源一定會包含中國大陸，影響程度還在評估。

龍德造船表示，目前初步判定軍用部分不會受影響，而民用業務的原料零件中，來自中國的都是可替代性高的項目，所以幾乎沒有影響。

根據中國商務部公告內容，禁止向8家台灣地區實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。公告自公布之日起正式實施。兩用物項是指兼有民事與軍事用途的物項。