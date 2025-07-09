台糖、台電、中油及台水招考616人 起薪上看4.5萬、五年後6.2萬元
經濟部人事處9日宣布所屬事業機構114年招考616名新進職員，並於9日公告甄試簡章，歡迎有志人士踴躍報考；包含台糖、台電、台灣中油及台水等四家公司，各公司起薪每月上看4.5萬元，預估進用後第五年，月薪最高上看6.2萬元。
經濟部表示，為加速所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，將於114年度統籌辦理所屬事業專科以上層級新進職員甄試，以招募新秀加入國營事業行列，招考總名額暫定616名。
甄試簡章已於9日上網公告，報名日期自7月16日至7月29日，一律採網路報名。初（筆）試日期在11月9日，於台北、台中、高雄及花蓮四地舉行。
關於支薪部分，經濟部人事處指出，目前各公司起薪約每月新台幣4.4~4.5萬元間；如工作表現優異考核成績優良者，預估進用後第五年，每月支薪最高上看新台幣6.2萬元，依各所分發的公司規定辦理。如有調整，依調整後薪給標準辦理。
經濟部人事處指出，本次甄試共計招考22個類別，包括：企管102人、人資12人、財會18人、大眾傳播5人、資訊26人、文化資產3人、政風7人、地政11人、土木87人、建築6人、機械69人、電機164人、儀電25人、環工31人、職業安全衛生8人、畜牧獸醫4人、農業4人、化學3人、化工製程18人、石油開採3人、地球物理4人、生態6人，合計：616人。
另本甄試於初（筆）試放榜前，如有臨時出缺，得增列錄取名額。
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