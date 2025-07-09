升息沒事？房貸違約率仍低檔！專家搖頭：這族群恐面臨血洗

去年央行啟動第七波信用管制措施以來，房市一夕變天，不過，住商機構據內政部不動產資訊平台最新資料，全台住宅貸款違約率2024年第4季0.07%，仍為歷史第二低。

對此，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，雖然相較其他各國，台灣住宅貸款違約率偏低，不過隨著目前各行庫讓房貸利率與市場利率脫鉤，甚至不乏個案出現3%以上利率水準，加上史上最大交屋潮山雨欲來，以及2022年後使用寬限期族群陸續到期、2025年整體經濟又難以期待，高槓桿族群恐將面臨血洗，市場也將迎來新一波震盪。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也認為，先前房市買氣受影響，但市場預期交屋大限未至，加上銀行貸款與利率還頂得住，若真降價仍有買方接手，不過目前銀行鑑價、成數與利率「三緊」，恐怕今年起數據不會太好看。

根據內政部數據，全台住宅貸款違約率自2023年第1季達到0.06%，寫下自2007年有數據以來的歷史新低，之後在2023年第2季起至2024年第4季，全台住宅貸款違約率維持在0.07%。

另觀察六都，台北市違約率自2023年第1季的0.08%，至2024年第4季略升至0.1%，為七都中最高者，但觀察歷年數據，仍屬低檔水準；新北市則持平維持在0.07%，顯示區域房貸違約率頗為穩健。

桃園市亦長期維持在0.05%，未見明顯波動。台中市房貸違約率則自2023年第1季的0.03%，至2024年第1季以後穩定於0.05%；台南市則自2023年第3季的0.06%逐步攀升至2024年第4季的0.08%；高雄市房貸違約率在0.07%在右，2024年第4季上升至0.08%。

賴志昶表示，房貸違約率是指截至該季底為止，住宅貸款逾放金額占住宅貸款總額的比例，目前全台與主要都會區之住宅貸款違約率仍處相對低點，主要原因是市場雖有波動，但房價仍具漲勢，尤其是早期入手屋主，仍能找到買方接手。

不過，他補充，台北市房貸違約率去年第3季升至0.1%，雖仍維持低水位，但為七大都會區中最高，去年底房市表現已略顯疲態，部分財務槓桿較高的資產族群，正面臨違約風險。

至於台南、高雄呈現略升趨勢，主因是南二都過往受惠於高科技產業議題，多有投資風氣進場，此類買方財務狀況較追求高槓桿與高報酬，適逢區域市場景氣即將變天，便會有部分違約情況發生。