老牌印刷廠花王導入AI油墨配色 色差客訴大降8成

談起花王，許多人容易與日本日用品大廠花王集團搞混，但此花王非彼花王，在台灣櫃買中心掛牌的花王，是台灣印刷產業一方之霸，與沈氏、秋雨、白紗科等老牌印刷廠齊名。

成立於1968年的花王，總部位在新北土城，主要從事包裝印刷、商業印刷、文化印刷、特殊印刷等業務。

從一家小型印刷廠起家，花王最初只能以有限的設備和員工，服務當地小型客戶，不過花王勇於投資，持續導入新科技，不斷添購更先進的印刷設備，拓展更多印刷服務類型。

1984年，花王率先購用全國第一台電腦全自動5色印刷機，之後，1990年花王購用最大規格超菊倍4色印刷機；1993成立印後加工部門，購用德國海德堡電腦全自動5色加水性上光印刷機；1994年再導入電子印前系統等。

伴隨科技演進，花王進行多次技術升級和生產流程的創新，以提高印刷品質和效率，幫助公司不斷成長茁壯，成為台灣印刷業領導廠商之一，並於1996年4月23日掛牌上櫃。

面對印刷技術數位化，尤其是AI趨勢崛起，花王董事長謝宗翰親自下令，2025年為花王的數位化管理轉型年。

花王管理部經理蔣翼蓬表示，花王已有57年歷史，面對製程人力短缺，為避免因技師的技術傳承而產生斷層，公司希望透過AI數位技術的引進，朝數字化管理，讓公司營運得以長久永續發展。

花王數位化管理轉型的第一步就從配墨開始，在財團法人印刷創新科技研究發展中心（簡稱印研中心）輔導下，2025年初開始導入AI油墨配色技術。

在桃園大溪廠，花王向中央社記者展示最新的AI油墨配色系統，電腦系統中簡單輸入目標色，以及紙張、油墨種類，電腦系統立刻跑出多種配色結果，可依照顏色精準模式，或油墨節省模式等不同需求，自由選擇配色方案。

蔣翼蓬告訴中央社記者，油墨配色是印刷業的決勝關鍵，過去得仰賴老師父憑藉對於顏色的敏感度，搭配濃度劑去調色，但顏色這種東西很主觀，很多時候得憑感覺，每次配色從測試、上機、微調，可能要重複好幾次，花掉很多時間，導入AI油墨配色技術後，電腦配色更精準，可以一次到位，省下許多時間。

其次是節省成本，蔣翼蓬說，紙張和油墨是印刷業的兩大成本，導入AI配色系統，可精準計算印刷墨水需求量，降低殘墨量，且殘墨還可以透過電腦計算重新調色再利用，把廢墨量降到最低。

更重要的是，AI油墨配色可大大提升顏色的準確度，花王業務部經理謝宗益表示，以前和客戶討論顏色都是對色票，但每個人的色票有新有舊，且在不同光源下，或是印在不同種類紙張上，所呈現出的顏色都可能出現落差。

AI油墨配色系統對於顏色的定義有一套共通國際標準，大家有同樣的語言溝通更加容易。謝宗益說，花王導入AI油墨配色技術才短短幾個月，客戶對於色差的客訴大降8成以上。

印研中心影像色彩組研究員江瑞璋表示，顏色的準確度對於印刷業而言非常重要，如果不夠準確，甚至可能產生防偽爭議。台灣電子業配合蘋果、宏碁等國內外品牌客戶，產品可能分散在中國、越南、印度等不同地方生產製造，再賣到世界各地。過去就曾發生，由於各地印刷品質不一，包裝產生色差，被誤認為是仿冒品，如今透過AI油墨配色系統，可大大提高顏色精準度，在哪裡印刷都維持一致顏色，降低色差可能引發的爭議。

在印研中心輔導下，花王只花短短幾個月時間，就成功導入AI油墨配色技術，成效顯著。下一步，看好AI技術在品檢上的應用潛力，花王與印研中心正著手合作開發AI邊緣運算的瑕疵檢測系統。江瑞璋說，透過AI技術，印刷品不論顏色、字距、漏字發生落差，全部逃不過AI檢測系統的法眼。

除了AI，花王同時也全力朝向淨零轉型邁進。花王表示，公司積極參與社會責任項目和環境保護倡議，努力採用環保材料，減少碳足跡，2007年花王就通過ASA美國黃豆出口協會授權認可，全廠採用環保大豆油墨印刷。

如今，花王更已全面改用最新的無礦物全植物性油墨，比起傳統礦物油墨，無礦物植物油墨不含毒性和有害物質，對環境友好，並且可以更好地保持色彩鮮豔性和穩定性，在印刷過程中不易產生殘留物。

花王與時俱進，引進最新AI科技與環保原料，希望在傳統印刷產業中，確保領先與不敗地位。