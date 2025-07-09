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華航8月1日起 全航線、全艙等免費開放上網不限時

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
華航免費 Wi-Fi 體驗，適用所有搭乘 777、A350、A321neo 機型的旅客。（華航提供）
華航免費 Wi-Fi 體驗，適用所有搭乘 777、A350、A321neo 機型的旅客。（華航提供）

華航空（2610）宣布將於今年 8 月 1 日起，開放777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客直接於機上免費上網或傳輸文字訊息，為台灣首家提供全艙等旅客及所有會員免費機上網路體驗，且提供的免費文字訊息和瀏覽網頁是無限制時間。

華航說明，此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘 777、A350、A321neo 機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。此外，在開放會員方面也是全台首家，只要是華夏會員，包括晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。

另外，回應旅客空中無線網路使用需求，華航斥資升級機上網路設備，讓旅客在飛行途中也能透過免費Wi-Fi隨時與親友即時聯繫、掌握最新資訊。另外738客艙備有Fantasy Sky 無線影音娛樂系統（Wireless In-flight Entertainment），旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受電影、電視、音樂、航班資訊等機上服務，未來A330機隊也規劃導入，暢享專屬於空中的娛樂時光。

華航持續運用智慧科技帶來更貼心的搭機新體驗，華航網站結合國籍航空首見 IG 限動風格、熱門功能網頁視覺優化，全新風貌拉近與旅客距離；升級版的「AI 客服」具備強大的語言理解與智慧應答能力，並支援多國語言。華航也推出LINE 官方帳號，搜尋 ID 帳號 「@chinaairlines」，加入成為好友獲取最新優惠、智慧推播、互動服務等專屬精彩內容，輕鬆掌握旅遊大小事。

華航從「心」做起，以旅客需求為核心，全方位打造更優質、美好與暖心的搭機體驗，無論是高空網路的即時便利，或機上服務的用心款待，華航全面升級實踐對品質的承諾，陪伴旅客讓每一次飛行都成為值得期待的旅程。

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