美關稅新稅率三周後實施 貨櫃海運迎急單搶運潮 長榮、台驊等有望受惠

美8月關稅大限，催出海運急單搶運潮。美國公布對日、韓等14國關稅稅率，將於8月1日起適用；國內的物流業分析，美關稅延長三周實施，等同打開「逃生門」，全新海、空運不排除在8月前再度出現新一波短急單搶運。

業內指出，三周的關稅延長時間，剛好足夠讓遠東到北美的貨櫃輪走一趟，搶在關稅生效前讓貨物進入美國海關，先前仍觀望的貨主，將趁這一波空窗全力搶運。

因應全球物流市場的新變局，國內華航、長榮航，貨櫃輪的長榮 （2603）、陽明及萬海，物流業者台驊、中菲行及捷迅都緊盯市場需求變化，機動性的調整調度運能，等待商機浮現後立即接住，相關業者也有望同步受惠。

國內的物流業者分析，隨著各種地緣政治問題，美國總統川普關稅政策，一再的改變今年海、空運的市場需求，全球航空及貨櫃物流市場生態已經完全改變，需求來的又急又快，不再像過去有正常的景氣循環。

根據美國總統川普新宣布日、韓等14個國家最新課徵的關稅稅率，將於8月1日起適用，由於政策一直在改變當中，貨攬業者指出，距離8月1日還有一小段時間，推估北美線的需求會從本周開始出貨轉熱絡，可望迎來最後一波搶運潮；至於空運訂艙會在8月下旬較為明顯，推升海、空運的運價易漲難跌。

國內的物流業者分析，之前關稅開放出現搶出貨潮效應已充分反映於6月運價，近期需求減緩後，北美線艙位利用率趨於穩定，運價也跟著回跌；隨著全新的關稅政策出爐後，未來有望形成新一輪搶出貨動能，推估最少在8月前市場熱絡情況不改變，至於8月以後的變化，現在真的很難分析，最推最差的情況就是市場艙位壓力緩解，運價漲勢亦趨於和緩，整體將回歸穩健調整。

以海運市場5月中旬美中暫時性關稅協議影響，出口商為掌握90天稅率優惠期，出現明顯提前出貨動能，特別集中於北美航線。根據上海出口集裝箱運價指數（SCFI），美西航線每40呎貨櫃運價自5月初的2,347美元攀升至6月初的5,606美元，創下近年高點，反映短期出貨集中與艙位緊張情形。美東航線亦同步上揚，6月初達到6,939美元。隨著搶運訂單於月中後陸續消化，加上船公司於5至6月間擴大艙位投放，市場供需結構出現調整，近期運價才開始回跌。