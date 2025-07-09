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運價反彈契機浮現

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

美國對全球關稅延長至8月1日，加上近日紅海問題隨著中東戰事頻傳，再度出現危機，兩大關鍵讓貨櫃海運原本盪到谷底的運價，再度出現反彈的契機。

隨著美國對全球關稅逐步推進，業界認為，未來關稅若能進一步底定，貿易回到穩定，貨量可望逐步放大，對貨櫃航運市況將有正面作用。此前貨櫃海運價已連四跌，業界認為，凡此將牽動後續運價走勢。

法人分析，雖然遠東到北美線的搶出貨潮比預期短，然而5月在趕出貨的加持下，運價居高不下，直到6月中旬開始市場貨量減少後，運價才開始急跌，北美線運價走低造成長榮 （2603）、萬海除息行情失靈，陽明即將在7月9日除息，陽明能否走上填息之路，成為牽動貨櫃輪股價走勢的重要關鍵。

國內航運業者分析，時序已經進入貨櫃輪的傳統旺季，目前北美線受到太多加班船投入衝擊，運價急跌，歐洲線則是因為船舶不足，已連二周上漲，代表全球船舶依舊處於吃緊情況；上周貨櫃海運價四大主要航線僅歐洲線上揚，遠東到北美線的繼續下滑，美西線跌幅擴大。國內航運業者認為，短急單搶運潮將使7月運價出現向上動能，也將開始反映市場正常的供、需，在紅海沒有恢復航行前，船舶供給仍舊吃緊，運價有望止跌反彈。

法人認為，國內投資人一直把航運股視為景氣循環股，市場對於運價下滑過於擔心，已經忽略貨櫃三雄去年及今年第1季的表現都很出色；長榮海運、陽明2024年獲利都擠進全台獲利最好的前十名，即便已經出現多年的高獲利，股價依舊無法脫離低本益比。

長榮海運 關稅 陽明

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