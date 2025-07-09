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華航北美布局又有進展
華航（2610）北美布局再傳佳音。華航昨（8）日宣布，明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈，攜手當地重要夥伴，展現華航對北美市場的高度重視，是持續拓展紐約航線的重要里程碑。
美國總統川普推出美國優先政策，帶動美國商務客大增，各家航空業者瞄準市場商機，期望搶占一席之地。華航總經理陳漢銘率隊前往紐約，宣布明年進駐紐約甘迺迪國際機場的第一航廈。
華航深耕北美市場超過半世紀，桃園-紐約航線自1983年首航，營運逾40年，華航指出，這條航線是布局北美版圖的重要樞紐。紐約甘迺迪機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更輕鬆便捷的服務，華航搶占先機提前布局。
華航日前擴大美國航線布局，宣布將與全美內陸航班最多美國西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航成為西南航空在亞洲的首家合作對象，將間接飛進北美30個城市。
華航看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網布局，直飛北美重點六大城市，包含紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華，每周提供超過40班次往返美加地區。
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