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上緯賣股 處分利益估62億

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

上緯投控（3708）昨（8）日召開重大訊息記者會，宣布處分子公司上海新材料科技持股約2.388億股，以每股人民幣7.78元賣給上海智元恆月科技、上海致遠新創科技設備等兩家業者，總交易金額為人民幣18.58億元（約新台幣75.4億元），預估稅前處分利益為新台幣46.27億至62.84億元，估貢獻每股純益達41.94元至56.97元。

上緯董事長蔡朝陽和協理洪嘉敏出席記者會。洪嘉敏表示，董事會和審計委員會決議通過Swangelcom公司（薩摩亞）投資子公司上緯新材（上海證券交易所科創板上市）的部分股權。處分2.388億股，以每股人民幣7.78元出售，占上緯新材料59.21%股權，交易總金額為人民幣18.58億元。

此次股權出售後，對上緯新材直接或間接的持股比率約降至20%，此交易後續將召開股東臨時會決議。交易相對人分別是上海智元恆月科技合夥企業，以及上海智源新創科技設備合夥企業，兩家公司的核心技術與業務發展都在智能機器人領域有豐富的資源，不論是資金、人才和技術等各方面。

上緯此次交易目的是為投資組合的優化，以支持公司長期發展，聚焦核心業務與未來成長的動能，未來將專注投資在跨領域產業，包括不限於低碳循環產業、機器人等發展。

上緯表示，本次交易以現金交割，交易完成後，對淨現金及財務結構將提升公司營運績效，創造股東最佳利益。

上海 上緯

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