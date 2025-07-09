Gogoro 搶市 強打「零月租」 宏佳騰、e-Moving 等也有動作

Gogoro代理執行長姜家煒昨（8）日宣布零月租方案，推出「騎多少付多少」的計價機制，新案推出後1公里資費約1元，估對超過四成用戶有利。包括宏佳騰（1599）、e-Moving、台鈴與Yamaha同步跟進，將以不同的優惠方案和新車促銷，全力搶攻電動機車市場。

業者指出，今年因貨物稅降稅的議題與整體經濟環境因素影響，買氣不振，進入暑假傳統機車旺季，預期零月租方案推出後，電動機車銷售甚至可望達成長五成。

Gogoro為拓展市場，今年4月推出全新騎到飽資費方案後，Gogoro Network宣布「$0月租」資費方案上線，首次導入「騎多少付多少」的計價機制，每月僅按照騎乘實際用量收費，1公里約1元，所有PBGN新舊車主都能使用。

Gogoro的「$0月租」資費方案綁約24個月，無須繳交月租費，於開通時收取一次性的「設定費」，用來營運能源基礎建設，單顆電池設定費6,000元，兩顆電池為9,000元，強調比騎油車更划算，對於大學生、剛進入職場或組建家庭的新鮮人、油轉電族群來說很便利。

至於設定費部分，購買新車Gogoro Pulse全免，Dilight、VIVA MIX半價，EZZY 66折，宏佳騰的Ai-I與Ai-4不只買新車免設定費，Ai-I同時加碼購車，各電動機車品牌趁勢大推促銷，全力搶攻電動機車市場。

姜家瑋表示，Gogoro Network已完成布建超過2,700座換電站，全台覆蓋率達90%，總共投入逾140萬顆電池，其中最新的第三代電池占比超過70%，更深入日常生活通路，例如平均每四家全聯就有一座換電站。透過全天候營運的能源網路、雲端大數據管理平台的即時監控與調度，Gogoro Network得以持續優化整體能源服務品質，十年來投入的基礎建設，開始發揮規模經濟效益。

另外，Gogoro去年啟動體質優化計畫，落實更嚴謹的財務紀律與日常營運，今年第1季營業支出已較去年同期減少960萬美元，降幅達32.1%。財務結構日漸穩定，是今年推出新型資費方案的關鍵基礎。