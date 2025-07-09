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亞洲生技大會 7月23日登場

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

亞洲最大生技盛會「2025 BIO Asia–Taiwan亞洲生技大會」7月23日登場，今年有19國家、850家國內外廠商參展，使用2,200個攤位以及一對一媒合數量均創歷史新高。

主辦單位台灣生物產業發展協會昨（8）日舉行展前記者會，理事長劉理成表示，今年延續去年舉辦創新科技、投資高峰及區域合作三大論壇，以及亞洲生技大展、商機媒合會、公司展望說明會、主題研討會等四大活動，更新增國家生技園區Demo Day，以及比翼x北醫x秀傳Demo Day，活動延長至九天、規模創新高。

今年亞洲生技大展以產業上中下游區段劃分23個展區，預計吸引超過50國生技專業人士共襄盛舉。今年美國、瑞士、日本、澳洲等國家組成12大國家館，還有英國、中國大陸、南韓、馬來西亞、新加坡、義大利等多國企業參展。

亞洲生技大會主席李鍾熙表示，今年大會主題為「掌握亞洲生技新契機」，以宏觀國際視野與多元產業鏈結，攜手引領亞洲生技創新邁向新世代。今年三大亮點專區為委託開發暨製造服務（CDMO）、醫藥醫材、細胞治療及再生醫療區。

其中CDMO專區聚集國內外重點製造商參展，包括保瑞（6472）、台康、台耀、中裕新藥、永昕、台新藥、霖揚、潤雅、聯亞藥、日隆精化及台灣CDMO聯盟等廠商，展示先進技術與製造量能。

醫藥醫材專區由藥華藥、蘑法、國鼎、逸達、溫帝、友華等企業展示最新藥品與醫材研發成果。細胞治療及再生醫療區匯集暢鴻、捷昇、進階等公司，展現最前沿的治療技術與應用潛力。

生技 藥華藥 醫材

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