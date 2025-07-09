中石化擬賣地 償還借款

中石化（1314）與旗下重要子公司鼎越公司昨（8）日於證交所共同召開記者會，說明鼎越開發就聯貸案已與聯貸金融機構豁免部分承諾條款。

中石化總經理陳穎俊表示，經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，鼎越承諾將分兩階段，先是2025年7月提前償還5億元，接著於11月5日前再提前償還10億元。

陳穎俊表示，為償還借款，中石化將積極處分高雄市前鎮區的土地，除償還金融機構借款，亦可充實營運資金。

陳穎俊表示，鼎越因持有的「京華廣場」土地遭法院裁定扣押影響，因而導致相關銷售暫停，已經聯貸案金融機構多數決同意豁免並修改合約，豁免鼎越原應於2025年7月底前補足第三次銷售率檢核之差額，以及增加提前還款承諾。

根據協議，鼎越承諾將分兩階段提前償還貸款，首先是2025年7月提前償還5億元，並於11月5日前再提前償還10億元。

陳穎俊說明，中石化原本在今年股東會時就已經通過將處分高雄前鎮區之土地，現在將會加速規劃前鎮區土地的處分動作，除了償還金融機構借款外，還可以充實營運資金。

據了解，中石化高雄前鎮區的土地面積約達3萬6,330坪。中石化董事長陳瑞隆在今年股東會上時曾說明，中石化去年營業淨損19.06億元，但是受惠於去年標售多筆高雄土地，帶進業務挹注，帶動去年稅後純益達2.47億元，每股純益0.07元。

陳穎俊表示，中石化以及鼎越公司將會繼續執行相關後續作業，以確保對債權金融機構的所有承諾落實到位。

展望未來，中石化公司仍將持續遵守公司治理原則並致力於提升營運效率及轉型升級，以維護股東及利害關係人之權益。