程泰集團二代接班 楊舒涵、楊丞鈞分別接任程泰與亞崴董座

工具機大廠程泰集團旗下程泰（1583）、亞崴（1530）8日同步召開臨時董事會，完成董事長改選。其中，程泰董事長由楊舒涵接任，亞崴董事長由楊丞鈞接任，兩家公司原董事長楊德華則轉任集團會長，正式完成二代接班。

這也是近幾年繼上銀集團（2049）、協易機械（4533）、健椿工業（4561）之後，又一家完成二代接班的工具機或零組件大廠。另外，包括東台（4526）集團、大詠城（4538）、台中精機等企業，也都陸續啟動二代接班佈局。

今年81歲的楊德華表示，第二代近幾年在公司歷練，已具備獨當一面的能力，且集團未來也會加重專業經理人的角色。對此，集團將比照台塑（1301）模式成立「經營管理委員會」，主要成員除了他之外，還包括兩家公司的董事長、總經理、副總經理等人。

對於未來在集團的角色及定位，楊德華說，他將專注於海外業務的拓展，主要考量他和國外客戶、代理商擁有革命情感，帶著業務與技術人員出國，一次拜訪一個國家，「可以一邊聯絡感情、拉生意，一邊旅遊」。

楊德華自今天起，正式辭任兩家公司的董事、董事長及執行長職務。程泰董事長由擔任總經理的女兒楊舒涵接任，程泰總經理由副總經理陳深祥任升；亞崴董事長由長子楊丞鈞接任，次子楊尚儒雖辭任亞崴董事，但仍留任總經理。

另外，宇隆（2233）董事長劉俊昌稍早請辭程泰董事，董事異動達三分之一，預計60天內，舉行股東臨時會補選3席董事。亞崴明年股東會也將全面改選董事及獨董。

楊舒涵67年次，東海大學國貿系畢業後，前往美國UCLA取得碩士學位後，返台進入程泰工作10餘年，期間取得東海大學碩士。楊丞鈞62年次，之前曾擔任亞崴總經理，對亞崴業務相當熟稔。

展望下半年產業景氣，楊德華看法審慎保守，主要因為美國對等關稅、新台幣匯率飆升等影響，目前市場觀望氣氛濃厚，程泰集團在手訂單金額合計19億餘元，均屬長單，能見度看到第4季。