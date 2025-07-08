台中百貨零售市場上半年業績下滑14.2% 幅度寫歷年同期之最

大台中百貨零售市場上半年業績統計出爐，受到全台百貨「店王」台中新光三越因氣爆事件遭勒令停業影響，各家百貨商場上半年營業額合計332.66億元（未含稅），較去年同期的387,51億元下滑14.2%，下滑幅度寫歷年同期之最。

各家百貨商場中，上半年業績第一名是台中大遠百107.19億元、年增7.7%，第二名是LaLaport台中的41.10億元、年增8%；第三名為台中新光三越40.78億元、年減65.1%；第四名為中友百貨38億元、年增9.5%；第五名為台中港三井32億元、年增7.5%。

單就6月單月業績表現來看，台中大遠百6月營業額16億元、年增14.6%；LaLaport台中為6.5億元、年增4.8%；中友百貨5.4億元、年增6.9%；台中港三井4.95億元、年增3.1%；廣三SOGO為4.51億元、年增11.1%。

至於台中新光三越6月營業額僅1.64億元、年減89.4%。以目前的修繕進度來看，今年確定將無法蟬聯店王寶座。

台中新光三越今年2月13日氣爆釀5死30多人輕重傷事件，在歷經四個多月調查之後，台中地檢署上月25日勘驗結果，同意解除爆炸的11、12樓封鎖，並交還給新光三越，也宣告新光三越可進場全面施工修繕，預計11月可望全棟復業。

針對地檢署同意解封11、12樓封鎖區，讓工程人員進場全面施工，新光三越表示，將持續進行「整體整建修復至可供使用計畫」的修復工程，並以安全第一為優先，同時也將爭取部分樓層先行復業營運。

台中新光三越去年營收達258.3億元（含稅）、年增0.1%，續創歷史新高，第14度蟬聯全台百貨「店王」；相鄰的台中大遠百，去年營收209億元、年減2.3%，也是第三度蟬聯全台百貨「店后」寶座。

業界指出，上半年由於新光三越停業影響，各家業者多多少少都有吃到一些新光三越釋出的業績；不過展望下半年，由於美國對等關稅及新台幣匯率飆升，嚴重衝擊國內企業營收與獲利，連帶也影響市場消費意願，對整體業績表現保守看待。

為了衝刺業績，台中大遠百超級年中慶檔期於暑假期間熱情開跑，即日起至7月13日推出多項回饋好康，包括百貨服飾累計消費滿5,000元送500元、保健器材指定專櫃單筆滿5,000送500元、大家電指定專櫃單筆滿1萬送1,000元等。

新光三越世貿聯合特販會好評續發回饋第六場，目前正在台中世貿二館盛大登場，到7月14日止，此次共集結53家人氣話題品牌，涵蓋流行服飾、家庭用品、超市食品及今年暑假最high動漫主題展。

三井LaLaport盛夏好康也將於7月17日至8月8日登場，祭出購物享最高12%回饋無上限；即日起至8月31日，更攜手台中港Outlet Park聯合推出周周抽獎、雙城集章等活動，每周將抽出幸運兒，贈送品牌耳機、人氣餐券、星級飯店住宿券等。