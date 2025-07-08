古書今贏／三道防線 杜絕組織「殺手樹」

組織發展，關鍵在明確具生命力的權力架構與資源分配，更需「識人之慧、選人之道」。

居家不遠水庫邊有棵高約三公尺的大樹，不知道什麼時候，從枝椏旁冒出一棵樹苗，近前查看發現是棵榕樹。短短三年內，向下垂落的氣根，就像一隻大章魚，包覆著大樹。

再看到兩棵樹，已經無法分清誰為主、誰為副，在層層的枝葉和氣根圍繞中，勉強看到大樹努力伸出細弱的枝條，證明它仍然存在。

原先以為只有小花蔓澤蘭，才有鋪天蓋地的本領，沒想到榕樹，也有這樣的本事。翻找文獻，才知道榕樹能藉由附生和通過根莖的成長，以擠壓、攀抱、纏繞等方式絞殺寄生樹，成為獨立樹，別名又叫「殺手樹」。

最讓人震驚的是：某些榕科氣根，除了會牢牢鎖附大樹，以幾近機械油壓方式，切割勒斷母樹營養供應。伸入地下的根系，還能分泌多種酚酸類化合物和激素，抑制被寄主樹根發育，以兩倍或更高速，搶奪被寄生樹根系可以獲取的礦物質養分。此時的寄主即使外表依舊挺立，已經是外強中乾，到了油盡燈枯地步。

組織中也存在類似「殺手樹」的人物，他們看似無害，專門選在不起眼的地方插足，等到站穩了腳跟，就會巧妙布局，進行伸展發育和養分劫奪，達到強化自身、弱化寄主、扼殺自立的目的；等到寄主發現不對，所有的支配權和生存權早被悄悄奪走。

明朝弘治18年（西元1505年），年僅15歲的朱厚照在位，宦官劉謹和其心腹利用皇帝年少嬉遊心性，誘導其享樂，原本只是倚賴服侍天家的宦官，搖身一變為欺君亂政的殺手樹，史稱「八虎亂政」。

當時京城間甚至流傳朝中有兩位皇帝的謠言：一位是坐皇帝（朱厚照），一位是立皇帝（劉謹），可見八虎權勢如日中天、甚囂塵上。

內閣大學士劉健忍無可忍，發起「倒謹」，初期非常成功，閹黨只能束手待斃，偏偏成員間欠缺共識，導致八虎向皇帝哭訴反誣，結果功敗垂成，反對者分遭流放或用刑處死，朝政更加糜爛敗壞。企業想要防制殺手樹在組織生根盤據，必須強化內部防禦系統，方法有三：

一、公司治理：界定明確權責架構與透明決策制度，推動關鍵職位輪調與利益迴避，防止資源與權力集中於不透明勢力。

二、監控機制：決策程序伴隨監督機制，避免權力集中未經制衡的個人或小團體，關注人員、財務、資源異常變化，對於敏感性指標，定期審查評估和交叉稽核，設置回報和舉發申訴制度。

三、忠信文化：建構公平、公正、透明的評核制度，樹立坦誠溝通與問責風氣，鼓勵所有成員堅守忠誠價值，排除結黨營私和權力鬥爭。

組織愈龐大，資源愈豐沛，最需要品格優先於才幹、制度高於人治；「殺手樹」之可怕，不完全在攻擊力，而是寄主過度功利或享樂，缺乏警覺性，以致大權旁落，最後被蠶食絞殺。